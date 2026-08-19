인천 내항 1·8부두 재개발 본격화…해수부 실시계획 승인·연내 착공

AI 핵심 요약beta
- 인천시가 19일 내항 1·8부두 재개발 본격화를 밝혔다.
- 해수부는 20일 실시계획을 승인할 예정이라고 했다.
- 시는 12월 착공해 수변관광지로 조성할 계획이다.
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[인천=뉴스핌] 홍재경 기자 =인천 내항 1·8부두 재개발 사업이 본격화 된다.
이 사업은 박찬대 인천시장의 원도심 활성화 공약인 '제물포·문학·부평(제문부) 프로젝트'의 핵심이다.
인천시는 인천항 내항 1·8부두 재개발사업이 해양수산부의 실시계획 승인을 앞두고 있다고 19일 밝혔다.
이 사업은 2029년까지 총사업비 6372억원을 투입해 내항 1·8부두 일대 43만6000㎡에 해양문화 도심공간을 조성하는 프로젝트이다.
이 곳은 주상복합용지 8만6000㎡, 문화복합용지 7만㎡, 관광용지 6만㎡, 공원 16만㎡, 도로 5만㎡로 계획돼 있다.
인천시는 인천항만공사(IPA), 인천도시공사(iH)와 공동 사업시행자로 참여 중이다.
해수부는 오는 20일 착공을 위한 마지막 관문인 실시계획 승인을 할 예정이다. 시는 오는 12월 공사를 시작할 계획이다.
시는 우선 항만의 보안펜스를 철거한 뒤 수변공원과 역사공원을 조성하고 바다를 보며 달릴 수 있는 '내항 오션뷰 러닝코스'를 구축해 인천을 대표하는 수변 관광지로 만들 예정이다.
1974년 개장한 인천 내항은 신항과 북항 개발로 물동량이 크게 감소하는 등 항만 기능이 약화되면서 원도심 발전을 위한 재개발의 필요성이 꾸준히 제기돼 왔다.
앞서 박 시장은 인천 원도심인 제물포(내항 포함), 문학, 부평 지역을 '원도심 혁신 3대 축'으로 정하고 산업, 교통, 문화, 생활 서비스를 통합 설계하는 '대전환 개발 프로젝트'를 공약했다.
박 시장은 "내항 1·8부두 재개발사업 실시계획이 승인되면 연내 공사를 시작하는 등 제문부 프로젝트가 본격화 될 것이다"고 말했다.
hjk01@newspim.com