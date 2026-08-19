한국 남자농구 대표팀, 9월 수원서 필리핀과 두 차례 평가전

AI 핵심 요약beta
- 한국 남자농구 대표팀이 9월 4일과 6일 필리핀과 평가전을 치른다.
- 대표팀은 27일 레바논 원정과 31일 사우디 홈경기를 먼저 소화했다.
- 티켓 선예매는 25일, 일반예매는 26일 시작한다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 한국 남자농구 국가대표팀이 2026 아이치·나고야 아시안게임을 앞두고 9월 안방에서 필리핀과 두 차례 맞대결을 펼친다.
대한민국농구협회는 오는 9월 4일과 6일 경기도 수원 kt 소닉붐 아레나에서 '하나은행 초청 2026 남자농구 국가대표 평가전'을 개최한다고 19일 발표했다. 1차전은 4일 오후 7시, 2차전은 6일 오후 2시에 열린다.
대표팀은 필리핀전 이전에 2027 국제농구연맹(FIBA) 농구 월드컵 아시아예선 윈도우4 일정부터 소화한다. 오는 27일 레바논 원정길에 오르는 대표팀은 31일 수원 kt 소닉붐 아레나로 장소를 옮겨 사우디아라비아와 홈경기를 치른다.
이어 대표팀은 4년 만에 국내에서 열리는 필리핀과의 평가전 2연전을 통해 아시안게임 출격을 위한 마지막 실전점검을 마칠 예정이다.
티켓 예매는 하나은행 모바일 앱 '하나원큐'를 통한 선예매와 '티켓링크'를 통한 일반예매로 진행된다. 25일 시작하는 선예매는 전 좌석을 대상으로 진행되며 하나카드로 결제 시 10% 할인을 받을 수 있다. 일반예매는 26일부터 열린다.
31일 사우디아라비아와의 월드컵 예선 홈경기 티켓은 20일 오후 2시부터 티켓링크에서 오픈된다.
psoq1337@newspim.com