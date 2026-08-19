LH 경기남부본부, 성남금토 신혼희망타운 행복주택 187호 공급

AI 핵심 요약beta
- LH 경기남부본부가 24일부터 성남금토 A-4블록 청약을 받는다.
- 행복주택 187호를 공급하며 전용 55㎡, 시세 80% 수준이다.
- 당첨자는 2027년 1월 7일 발표하고 입주는 11월 예정이다.
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[수원=뉴스핌] 박노훈 기자 = LH 경기남부지역본부는 오는 24일부터 성남금토 공공주택지구 내 A-4블록 신혼희망타운 행복주택 청약접수를 실시한다고 19일 밝혔다.
성남금토 A-4블록은 경기도 성남시 수정구 금토동 일원 성남금토 공공주택지구 내 위치하는 신혼희망타운 행복주택으로 공공분양 766세대, 행복주택 384세대가 혼합된 총 1150세대 규모 단지다.
지난 2024년 12월에 입주자모집을 완료한 공공분양주택에 이어 이번에는 행복주택 187호를 공급한다.
전세대 신혼부부 등의 수요가 높은 전용면적 55㎡로 구성돼 있으며 임대조건은 주변 시세의 80% 수준이다.
보증금 1억 9200만원, 평균 월임대료는 78만원 수준으로 전환보증금 제도를 이용하면 임대료 부담을 추가로 낮출 수 있다.
입주자격은 입주자 모집공고일 현재 무주택세대구성으로서 신혼부부, 예비신혼부부 및 한부모가족으로 소득과 자산요건을 충족해야 한다.
공급일정은 모집공고(8월 11일)에 이어 청약접수(8월 24~26일), 당첨자발표(2027년 1월 7일), 계약체결(2027년 1월 19~21일) 순이며 입주는 2027년 11월 예정이다.
기타 자세한 사항은 LH청약플러스 및 마이홈포털에 게시된 공고문을 참조하거나 전화상담을 통해 확인 가능하다.
LH 경기남부지역본부 관계자는 "성남금토 A4블록은 단지 내 어린이집, 다함께 돌봄센터, 실내놀이터 등 육아를 고려한 특화시설이 설계돼 많은 신혼부부들의 관심이 기대된다"고 전했다.
ssamdory75@newspim.com