[KPGA] '부활' 꿈꾸는 정찬민, 하반기 도약 준비..."빠르게 1승 하겠다"

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=정찬민(27.CJ)이 2026시즌 KPGA 투어 부활을 꿈꾸고 있다. 상반기 활약으로 지난 2년간 기대에 미치지 못하는 성적으로 겪었던 마음고생도 날려보냈다.

정찬민은 2026시즌 상반기를 마치고 제네시스 포인트 10위(2071.33포인트)에 오르며 다시 상승세를 타기 시작했다. 상반기 두 차례 톱10에 이름을 올리는 등 꾸준한 경기력을 선보이며 경쟁력을 되찾았고 하반기 우승을 목표로 다시 한번 정상을 향한 도약을 준비한다.

[부산=뉴스핌] 이웅희 기자=정찬민이 5일 부산 에이원CC에서 열린 KPGA선수권대회 2라운드 2번 홀에서 티샷을 날리고 있다. 2026.06.05 iaspire@newspim.com

정찬민에게 올 시즌은 단순히 제네시스 포인트 순위를 끌어올린 것 이상의 의미를 지닌다. 지난 2년간 부진으로 인해 흔들렸던 자신감을 회복하고 그동안 쏟아냈던 연습과 노력이 경기력으로 나타나고 있음을 확인한 시간이었기 때문이다.

정찬민은 "최근 2년 동안 잘되지 않았던 것으로 인해 마음이 많이 불안했는데 상반기 제네시스 포인트 10위로 좋은 성적을 유지하며 '그동안 준비해왔던 게 쓸모가 있었구나'라는 확신이 생겼다"며 "굉장히 의미가 깊었고 이 계기를 통해 더욱 열심히 할 수 있었던 것 같다"고 말했다.

정찬민의 달라진 모습은 매 대회 확인할 수 있었다. 올 시즌 상반기 가장 기억에 남는 순간으로 꼽은 대회는 지난 5월 치러진 'KPGA 파운더스컵'이다. 순간 흔들리는 모습을 보였지만 끝까지 포기하지 않으며 우승 경쟁을 이어갔고 최종합계 11언더파 277타를 기록해 단독 2위로 대회를 마쳤다.

정찬민은 "중간중간 플레이가 흔들렸지만 끝까지 이겨내며 마지막까지 팬분들에게 포기하지 않는 모습을 보여드릴 수 있었다"며 "우승하지 못한 것은 아쉽긴 하나 그 순간이 상반기 대회 중 가장 기억에 남는 것 같다"고 돌아봤다.

정찬민의 상반기 활약에는 가족을 비롯해 박준성 감독과 캐디 등 주변의 든든한 지원도 큰 힘이 됐다. 특히 박준성 감독과는 전지훈련을 비롯해 꾸준히 대화를 나누며 골프적인 부분은 물론 심리적인 부분에서도 큰 도움을 받았다.

정찬민은 "가장 큰 원동력은 가족이다. 또 박준성 감독님과 대화를 많이 한 것이 큰 도움이 됐다"며 "마음의 짐을 감독님께서 많이 떨쳐내 주려고 하시는 것도 느꼈고, 그런 부분에서 많이 의지하고 있다"고 말했다.

또 캐디와의 호흡도 안정적인 경기력을 만드는 데 힘을 보탰다. 함께한 지 1년 밖에 되지 않았지만 서로 "3~4년 같이 지낸 것 같다"고 이야기할 정도로 신뢰가 쌓였고 대회 중 흔들리는 순간에도 서로의 판단을 믿으며 좋은 흐름을 이어가고 있다.

정찬민은 "경기 중 흔들리는 순간마다 캐디가 확실하게 이야기해준다"며 "그 말을 믿고 샷을 치다 보니 성적이 잘 나왔던 것 같다"고 설명했다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=정찬민이 7일 전남 영암 프존카운티 영암45 카일필립스 코스(파72)에서 열린 KPGA 파운더스컵 1라운드에서 두 홀 연속 이글을 기록하는 괴력을 뽐냈다. [사진=KPGA] 2026.05.07 iaspire@newspim.com

이제 정찬민의 시선은 하반기로 향한다. 정찬민이 가장 기대하고 있는 대회는 '제네시스 챔피언십'이다. '제네시스 챔피언십'은 올 시즌 제네시스 포인트 상위 36명의 선수가 출전자격을 가진다. 지난 2년간 제네시스 포인트 순위 기준을 충족하지 못해 출전하지 못했던 대회인 만큼 올해 출전할 가능성이 크다는 점에서 의미가 깊다.

정찬민은 "최근 2년 동안 제네시스 포인트 순위에 들지 못해 출전하지 못했던 대회라 특히 기대감이 큰 대회 중 하나"라며 "상반기처럼 플레이 이어갈 수 있다면 다시 출전을 바라볼 수 있어 많이 기대된다"고 말했다.

정찬민의 올 시즌 목표는 시즌 첫 승이다. 빠르게 첫 승을 거둔 뒤 다승까지 도전하겠다는 각오다.

정찬민은 "가능하면 여러 큰 대회에서 우승하고 싶지만 그게 아니더라도 우선 1승을 빠르게 하는 것이 목표"라며 "1승을 하게 된다면 그 이후에는 다승을 목표로 하고 싶다"는 바람을 나타냈다.

정찬민은 오는 20일 충남 태안의 솔라고CC 솔코스(파72. 7,440야드)에서 펼쳐지는 '동아회원권그룹 오픈(총상금 7억 원, 우승상금 1.4억 원) 1라운드에서 허인회(39.금강주택), 함정우(32.하나금융그룹)와 오후 12시 46분 경기를 시작한다.

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