고흥군, 고향사랑기부제 온라인 홍보 채널 운영 강화

AI 핵심 요약beta
- 고흥군이 19일 고향사랑기부제 SNS 홍보를 강화했다.
- 인스타그램으로 답례품과 기부 혜택 정보를 알렸다.
- 19일부터 22일까지 네이버페이 1만원 더블이벤트를 연다.
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[고흥=뉴스핌] 권차열 기자 = 전남광주통합특별시 고흥군은 고향사랑기부제 전용 사회관계망서비스를 활용해 지역 답례품과 기부 혜택을 알리는 온라인 홍보를 강화하고 있다고 19일 밝혔다.
군은 인스타그램 '고흥군 고향사랑기부제'를 통해 쌀과 유자 한우 수산물 등 지역 대표 농수특산물을 답례품으로 소개하고 있다. 사진과 영상을 활용해 상품별 특징과 활용 방법을 안내하며 기부자의 선택을 돕고 있다.
월별 이벤트와 세액공제 혜택 기부 방법 지정기부사업 등 기부 참여에 필요한 정보도 지속적으로 제공한다. 이를 통해 고향사랑기부제 참여를 확대하고 지역 농수특산물의 인지도와 소비 기반을 넓힌다는 방침이다.
고흥군은 이날부터 22일까지 나흘간 고향사랑e음을 통해 10만원 이상 기부하고 문자 수신에 동의한 기부자 전원에게 추첨 없이 네이버페이 1만원을 지급하는 '더블이벤트'를 진행한다.
고향사랑기부제는 개인이 자신의 주소지 외 지방자치단체에 기부하면 세액공제와 지역 특산품 답례 혜택을 받고 기부금은 해당 지자체의 주민 복리 증진사업에 활용되는 제도다.
고흥군 관계자는 "SNS를 통해 지역 답례품의 매력을 알리고 고향사랑기부 참여 확대를 위한 홍보를 이어가겠다"고 말했다.
chadol999@newspim.com