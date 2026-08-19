한국 여자축구 대표 케이시 페어, 네덜란드 명문 페예노르트 이적

AI 핵심 요약beta
- 케이시 페어가 19일 페예노르트에 입단했다.
- 페어는 16세에 월드컵 최연소 출전 기록을 세웠다.
- 페예노르트는 2029년 6월까지 3년 계약했다.
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[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 남녀를 통틀어 한국 축구 최연소 월드컵 출전 기록을 보유한 케이시 유진 페어(19)가 네덜란드 명문 페예노르트에 입단했다.
네덜란드 여자 프로축구 1부 리그 페예노르트 프라우먼은 19일(한국시간) "미국 엔젤시티 FC에서 뛰던 국가대표 공격수 케이시 페어를 영입했다"고 발표했다. 계약 기간은 2029년 6월까지 3년이다.
2007년 미국인 아버지와 한국인 어머니 사이에서 태어난 케이시 페어는 만 16세이던 2023년 콜린 벨 감독의 선택을 받아 A대표팀에 깜짝 발탁됐다. 2023 FIFA 호주·뉴질랜드 여자 월드컵 본선 무대를 누비며 16세 26일의 나이로 남녀 통틀어 역대 월드컵 최연소 출전 신기록을 작성했다. 동시에 한국 남녀 축구 역사상 최초로 월드컵 본선 경기에 출전한 혼혈 선수로 이름을 올렸다.
2024년 미국 프로팀 엔젤시티에 입단하며 프로 무대에 데뷔한 페어는 지난해 스웨덴 유르고르덴 IF로 임대돼 유럽 축구를 경험했다. 페어는 A매치 통산 24경기에 출전해 5골을 기록 중이다. 지난 4월 2026 브라질 FIFA 시리즈 잠비아전에서도 골 맛을 보며 꾸준한 기량을 입증했다.
페예노르트는 한국 축구와 인연이 깊다. 과거 송종국을 시작으로 김남일, 이천수, 최근 포르투로 이적한 황인범까지 다수의 한국 국가대표 선수들이 거쳐 갔다. 남자팀에는 페어와 동갑내기인 유망주 배승균이 소속되어 있어 남녀팀 모두에 한국 유망주를 보유하게 됐다.
유럽 빅리그에 본격적인 출사표를 던진 페어는 구단을 통해 "페예노르트에서 뛰어 자랑스럽다. 하루빨리 팀에 합류하고 싶다"면서 "나는 피지컬이 강하고 적극적으로 골을 노리는 선수다. 가능한 모든 방법으로 팀에 도움이 되겠다"고 입단 소감을 밝혔다.
psoq1337@newspim.com