안산시, KS-SQI 행정서비스 평가 도내 4위...평균 이상 성과

AI 핵심 요약beta
- 안산시가 19일 KS-SQI 행정서비스 4위를 기록했다
- 안산시는 73.3점으로 경기도 평균보다 0.9점 높았다
- 시는 민원 신속성·편의성 높여 서비스 개선키로 했다
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경기도 17개 조사 대상 시 평균(72.4점) 웃돌아...안양·수원·용인 이어 상위권
이민근 시장 "현장 소통 강화 및 민원 편의성 개선으로 시민 체감 행정 구현"
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 한국표준협회가 발표한 '2026 한국서비스품질지수(KS-SQI) 지방자치단체 행정서비스' 조사에서 73.3점을 받아 경기도내 17개 조사 대상 지자체 중 4위를 기록했다고 19일 밝혔다.
시에 따르면 이는 경기도 조사 대상 지자체 평균 점수인 72.4점보다 0.9점 높은 수치다.
한국서비스품질지수(KS-SQI)는 한국표준협회와 서울대학교 경영연구소가 공동 개발한 서비스 품질 지표로 행정서비스를 실제 이용한 주민들이 체감한 품질 수준을 평가한다.
올해 조사는 지난 3월부터 5월까지 전국 72개 지자체 주민 1만 8천 명을 대상으로 실시됐다. 경기도에서는 인구 30만 명 이상 17개 시를 대상으로 조사가 진행됐으며 안양시(74.0점)가 1위를 차지한 가운데 수원시, 용인시, 안산시, 화성시가 뒤를 이었다.
조사는 최근 1년 이내 행정서비스를 이용한 20~60대 주민을 대상으로 진행됐으며 평가 항목은 본원적 서비스, 공공성, 친절성, 적극성, 신뢰성, 적절성, 접근성, 편리성, 쾌적성 등 9개 영역이다.
안산시는 이번 평가 결과를 토대로 주민들이 행정서비스를 이용하는 과정에서 겪는 불편사항을 점검하고 민원 처리의 신속성과 편의성을 높이는 등 서비스 품질을 꾸준히 향상시킬 계획이다.
이민근 안산시장은 "행정서비스의 가치는 시민이 이용할 때 느끼는 편리함과 신뢰에서 나온다"며 "앞으로도 현장의 목소리를 세심하게 청취하고 생활 속 작은 불편까지 살펴 시민이 일상에서 직접 변화를 체감할 수 있는 행정을 구현하겠다"고 강조했다.
1141world@newspim.com