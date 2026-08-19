박동식 사천시장 "해양수산 정책 추진…어촌 환경 개선·관광 활성화"

대규모 투자·어촌뉴딜300 사업 추진

해양관광자원 연결 경제와 생태 상생

[사천=뉴스핌] 최민두 기자 = 경남 사천시가 어촌 정주환경 개선과 해양환경 보전, 수산업 경쟁력 강화, 해양관광 활성화를 한 축으로 묶은 해양수산 정책에 속도를 내며 '바다 도시' 도약에 시동을 걸었다.

시는 민선 8기 들어 정부 공모사업을 잇달아 따내며 어촌과 항만에 대규모 투자를 유치하고 지역 고유의 해양·생태자원을 보전·활용하는 해양수산 정책을 추진하고 있다고 19일 밝혔다.

경남 사천시 노산공원과 목섬을 연결하는 '무지개교' 조감도[사진=사천시]2026.08.19

우선 어촌 정주환경 개선과 기반 정비는 어촌뉴딜300 사업에서 두드러진다. 시는 서포면 다평리 갯섬항 일원에 총 62억7500만 원을 투입해 방파제 90m와 교량 183.3m, 450㎡ 규모 힐링존을 조성하고 회관 리모델링 등을 진행했다. 그간 낙후됐던 생활·정주환경을 개선하면서 주민들이 체감하는 생활 기반을 확충했다는 평가다.

정부 어촌신활력증진사업 공모에서는 광포항·안도항·상촌항·중촌항·삼천포항 신향항 등 주요 어촌·항만이 잇따라 선정됐다. 광포항과 안도항에는 각각 100억 원, 상촌항에는 50억 원, 중촌항에는 100억 원이 투입된다.

삼천포항 신향항에는 2025년부터 2029년까지 5년간 총 300억 원을 들여 해양수산컴플렉스, 로컬푸드빌리지, 행정봉사실, 수변데크와 경관조명 등을 조성할 계획이다. 생산 중심이던 어촌을 생활·일자리·관광·서비스가 결합된 공간으로 바꾸겠다는 구상이다.

국가어항 기능과 생활공간을 함께 고려한 사업도 추진된다. 사천시는 2025년 4월 CLEAN 국가어항 조성사업 공모에 선정됨에 따라 신수항 일원에 2026년부터 2029년까지 4년간 총 191억 원을 투입할 예정이다. 열린공원과 어민문화회관 등을 조성해 수산업 기능을 유지하면서 주민과 관광객이 함께 이용하는 해양 거점으로 육성한다는 계획이다.

삼천포 도심 해안에는 노산공원과 목섬을 잇는 '무지개교' 조성이 추진된다. 총사업비 89억7500만 원이 들어가는 무지개교는 길이 120m, 폭 3m의 해상인도교와 길이 128m 진입로로 구성된다. 완공 시 삼천포 도심 해안 관광동선을 넓히고 주변 해양관광자원을 연결하는 새로운 축 역할을 할 것으로 시는 내다봤다.

해양문화와 생태자원 보전도 병행하고 있다. 대표적으로 삼천포죽방렴 어업 21곳에 지난 2024년 11월 29일 국가중요어업유산 제16호로 지정됐다. 이에 따라 3년간 총 7억 원을 확보해 전통어업문화 보존과 활성화를 위한 사업을 추진한다.

시는 오랜 기간 지역 어민 삶과 함께해온 죽방렴을 단순 보존 대상이 아닌 사천의 역사·문화·관광을 잇는 해양문화 콘텐츠로 발전시키겠다는 방침이다.

경남 사천시 삼천포죽방렴 전경[사진=사천시]2026.08.19

수산자원 회복과 어업인 소득 기반 강화를 위한 해양수산사업도 이어지고 있다. 시는 지난 2022년부터 2025년까지 23억6500만 원을 투입해 관내 연안과 내수면에 볼락, 쥐노래미 등 수산종자 1585만3000마리를 방류했다. .

해양레저와 관광 분야에서는 바다를 시민과 관광객이 함께 즐기는 공간으로 넓히는 사업이 진행 중이다. 시는 2023년부터 매년 사천시장배 요트대회를 열고 있다. 광포항 앞 해상 등에서 열리는 대회에서는 킬보트 레이스와 무료 요트 승선 체험 등 시민·관광객이 직접 참여하는 프로그램을 운영한다.

무지갯빛 해안도로 부잔교에는 경관조명 등 시설 개선을 추진했고 남일대해수욕장에는 지난해 7월까지 2억 원을 투입해 '신기한 코끼리코 분수대'와 주변 경관을 조성할 예정이다. 삼천포항과 실안해안, 남일대해수욕장, 광포만 등 주요 해양관광자원을 연결해 머물며 즐길 수 있는 해양관광도시 기반을 다진다는 계획이다.

민선 8기 사천시 해양수산정책은 어촌 정주환경 개선, 수산업 경쟁력 강화, 해양환경 보전, 관광 활성화를 하나의 흐름으로 엮는 데 초점을 맞추고 있다. 시는 앞으로 어촌신활력증진사업, CLEAN 국가어항 조성사업, 광포만 해양보호구역 관리사업 등을 차질 없이 추진해 해양환경 보전과 수산업 경쟁력 강화, 해양관광 활성화가 선순환하는 구조를 만드는 데 정책 역량을 모을 방침이다.

박동식 시장은 "사천은 바다를 빼놓고는 미래를 이야기하기 어려운 도시"라며 "어촌 정주여건을 개선하고 수산업 경쟁력을 높이는 동시에 바다의 생태·문화적 가치를 지키고 관광자원으로 발전시키는 데 힘써 왔다"고 말했다.

이어 "확보한 국·도비 사업들이 차례로 가시화되면 시민과 어업인이 체감하는 변화는 더 커질 것"이라며 "사천의 바다가 시민에게는 삶의 터전이자 휴식공간, 어업인에게는 안정적인 소득 기반, 관광객에게는 다시 찾고 싶은 공간으로 자리 잡도록 시정 역량을 모으겠다"고 강조했다.

m25322532@newspim.com