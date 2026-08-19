고용부, 전남광주 대통령상 수여…8만1000명 고용 창출

AI 핵심 요약beta
- 전남광주가 19일 일자리대상 대통령상을 받았다
- AI·미래차·에너지 육성으로 8만1000명 고용했다
- 경남도·천안시는 총리상, 73곳이 수상했다
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천안, 일자리 빅데이터 플랫폼 구축…취업자 49만명
[세종=뉴스핌] 양가희 기자 = 전남광주가 인공지능(AI)과 미래차, 에너지 등 미래 전략산업 육성 및 좋은 일자리 조성을 통해 8만1000명 규모의 고용 창출을 달성하면서 전국 지방정부 일자리대상 시상식에서 대통령상(종합대상)을 받았다.
고용노동부는 19일 서울 한국프레스센터에서 '2026년 전국 지방정부 일자리대상' 시상식을 열었다. 행사에는 한성숙 국무총리와 홍경의 노동부 대변인, 지방정부 단체장, 지역 일자리 사업 관계자 등 250여명이 참석했다.
정부는 2012년부터 매년 지방정부 단체장이 임기 중 지역 주민에게 제시할 일자리 창출 목표 달성을 위한 정책을 발표하는 지역 일자리 공시제를 시행하고 있다. 지방정부 일자리대상은 지역 일자리 공시제 추진 성과를 평가하고 공유하기 위해 매년 열렸다.
올해는 대통령상인 종합대상에는 전남광주가 선정됐다. 국무총리상인 광역 지방정부 부문 대상은 경남도가, 기초 지방정부 부문은 충남 천안시가 받았다. 또 최우수상, 우수상, 특별상 등을 포함해 총 73개 지방정부가 상을 받았다.
전남광주는 산업전환, 일자리 창출, 맞춤지원, 일자리 질 개선, 위기 대응의 5대 핵심 과제를 설정하고 AI, 미래차, 에너지 등 미래 전략산업을 육성했다. 일자리 창출·질 개선 사업을 통해 8만1000명 규모의 고용창출을 달성한 점도 인정받았다.
앞서 금호타이어 광주공장 화재에 민·관이 힘을 모아 선제적으로 대응해 고용안전망을 구축하고 초등학부모 10시 출근제, 산단노동자 조식지원 등 확산 가능성이 높은 일자리 정책을 추진한 점도 우수한 평가를 받았다.
경남은 지역 노동시장에 대한 면밀한 분석을 통해 지역의 산업적 강점과 인재양성 전략을 결합하는 등 지역 맞춤형 일자리정책을 통해 역대 최고 수준의 고용률(69.9%)을 달성했다. 특히 지·산·학 원팀 협력을 통해 고교부터 취업·정주까지 이어지는 인재 양성 정책을 추진해 높은 평가를 받았다.
기초 지방정부 부분 국무총리상을 받은 충남 천안은 시민 참여를 통해 민·관·학 협력 반도체 인력양성, 시니어베이커리카페 일자리 등 다양한 일자리사업을 발굴·추진한 것으로 파악됐다. 일자리 빅데이터 플랫폼을 선도적으로 구축해 정책 성과를 시민들과 공유하면서 역대 최고 취업자 수 49만명을 달성한 것으로 나타났다.
김영훈 노동부 장관은 "지방 소멸의 위기를 극복하고 지역의 노동시장의 자생력을 갖추기 위해서는 단순히 일자리의 양을 늘리는 것을 넘어, 지방정부 차원에서도 일자리의 질을 높이는 데에 집중해야 한다"며 "중앙정부도 모두가 잘사는 균형성장이라는 과제 아래 지역이 스스로의 특성을 살려 성장할 수 있도록 든든히 뒷받침하겠다"고 전했다.
sheep@newspim.com