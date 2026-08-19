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[핌in현장] 창극중심세계음악극축제, 우리소리 K컬처 타고 亞 넘어 글로벌로

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AI 핵심 요약

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  • 유은선은 19일 창극중심세계음악극축제를 소개했다
  • 축제는 9월 3일부터 26일까지 국립극장에서 열린다
  • 태국·중국 초청작 등 총 9편을 선보인다

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

[서울=뉴스핌] 양진영 기자 = 2026 창극중심세계음악극축제가 올해 2회차를 맞아 태국 왕립무용단, 중국 상하이 경극단이 함께하는 글로벌 전통음악극 한마당을 펼쳐낸다.

19일 서울 장충동 국립극장 뜰아래연습장에서는 2026 창극중심세계음악극축제 기자간담회가 열렸다. 이 자리엔 축제추진단장을 맡은 유은선 국립창극단 단장 겸 예술감독, 김용호 전남광주통합특별시립창극단 예술감독, 혜성컴퍼니 김혜성 대표, 정지혜 판소리공장 바닥소리 대표, 축제 홍보대사 국악인 남상일과 소리꾼 김준수가 함께했다.

이날 유은선 축제추진단장은 "우리 고유의 언어로 출발해서 다른 세계의 음악극과 대화하며 말로 다 전하기 힘든 단상과 사건을 노래와 몸짓, 춤과 연기로 풀어내는 자리"라며 "'귀토'로 시작해 창극콘서트와 국내외 여러 작품이 함께하는 풍성한 잔치가 될 것"이라고 예고했다.

'2026 창극중심세계음악극축제'에 참여하는 혜성컴퍼니 김혜성 대표, 정지혜 판소리공장 바닥소리 대표, 김용호 전남광주통합특별시립창극단 예술감독, 유은선 축제추진단장, 홍보대사 국악인 남상일, 소리꾼 김준수 [사진=국립극장]

창극중심세계음악축제는 오는 9월 3일부터 26일까지 국립극장 해오름극장·달오름극장·하늘극장에서 열린다. '뮤직 드라마 오디세이'(Music Drama Odyssey)라는 부제와 함께 국립극장 제작 공연 3편, 해외 초청작 2편, 국내 초청작 4편 등 총 9편의 무대를 만날 수 있다.

홍보대사를 맡은 국악인 남상일은 "제가 2003년부터 2013년까지 이곳 국립창극단에 10년 동안 막내 단원으로 있었다. 저에겐 마음의 고향이자 친정 같은 곳에서 펼쳐지는, 창극 중심 축제의 홍보대사 제의를 받았을 땐 마음이 무겁기도 해서 몇 번 고사를 하기도 했다. 우리 소리가 사랑을 받고 많은 분들에게 기억되기 위해서는 판소리가 뿌리가 되는 우리 창극이 어떠한 예술 작품보다 의미 있고 가치가 있다는 걸 알고 있다"면서 이번 축제에 참여하게 된 계기를 밝혔다.

올해 초까지 국립창극단 단원으로 몸담았던 김준수는 "남상일 선생님과 함께 우리 창극 중심 세계 음악극 축제에 같이 홍보 대사를 맡게 돼서 상당한 무게감을 느낀다. 많은 사람들에게 우리의 다양한 음악극의 형태를 다양한 매력으로 알릴 수 있는 적극적으로 좀 제가 할 수 있는 선에서 좀 많은 도움을 드리고 싶다. 유은선 단장님의 '흥보, 박을 타다'에 참여하게 되면서 어린 제가 입단했던 시절을 떠올리기도 했다. 이번에 청년 교육단원들과 만들어가는 이 공연이 함께 무대에서 시너지가 있었으면 좋겠단 마음으로 기쁘게 참여하고 있다"고 말했다.

'2026 창극중심세계음악극축제' 홍보대사 국악인 남상일, 소리꾼 김준수 [사진=국립극장]

유은선 단장은 직접 올해 축제에서 공연되는 국립민속국악원의 독갑이댁 수레노래를 소개하며 애정을 드러냈다. 유 단장은 "저도 남원에서 직접 이 작품을 봤다. 이상식 작가님과 한승석 감독님이 작창을 맡으셔서 그 과정도 다 지켜본 작품이다. 판소리의 본향인 남원에서 지역이 품고 있는 이야기와 소리를 바탕으로 해서 새롭게 만든 이 민속 국악원의 자체 창작 창극"이라며 의미를 되새겼다.

유 단장은 "남원에선 거의 전통 창극을 중심으로 하기 때문에 이런 창작이라는 작품이 근래 보기 드문 창작 작업이었다. 그만큼 단원들이 오랜시간 연습을 했고 전쟁과 죽음, 이별이라는 무거운 현실을 다루면서도 이를 비국에만 머물게 하지 않는다. 판소리를 중심으로 해서 민요와 남도 물가 등 다양한 전통의 소리를 활용한 것이 무척 재미를 더해주는 포인트도 있다. 그 여정 끝에는 전쟁을 넘어선 평화와 상생, 생명 그리고 그 모든 존재를 품어내는 어머니의 사랑이 자리하고 있는 그런 작품"이라고 기대감을 드러냈다.

국립민속국악원_독갑이네수레노래 [사진=국립민속국악원]

'희경루방회도'로 축제에 참여하는 전남광주통합특별시립창극단 김명호 예술감독은 "우리나라의 창극단으로 국공립 단체는 딱 2개다. 국립창극단과 저희다. 희경루방회도는 작년 제가 6월 9월 처음 부임하면서 기획하고 제작한 작품이고, 대한민국 보물 1879호 회화도를 살펴보고 당시에 품었던 지역의 춤과 노래, 악기를 재현해내고자 했다. 좀 더 지역적인 것이 가장 한국적이고 가장 세계적인 것이라는 것을 생각으로 좀 더 적극적으로 현대에 맞게끔 창작해서 창극으로 제작했다"고 작품을 소개했다.

'판소리공장 바닥소리'에서는 '해녀탐정 홍설록'이란 작품을 축제에서 선보인다. 정지혜 대표는 "바다에서 일하던 어부나 해녀들이 죽으면 물에서 죽으면 가는 섬이 있다고 한다. 신비의 섬인데 이어도라고 하는 곳에서 펼쳐지는 한판의 소리판이다. 6명의 해녀들이 펼치게 된다. 셜록 홈즈를 모티브로 해서 한국 이름 주인공을 만들어 봤다. 홍설록이라는 탐정이 일제 강점기 시절에 제주도로 사건을 하나 파헤치러 가고 제주로 부임한 일본인 지사 3명이 귀신을 봐서 연달아서 도망을 가게 되는 사건을 보고, 홍설록은 이 사건을 마주하면서 해녀가 되기로 결심한다. 남녀노소 누구나 재미있게 볼 수 있는 소리판이다"라고 재미를 보장했다.

혜성컴퍼니에서는 '백만사'라는 근현대의 우리 가요를 모아 만든 음악극으로 축제에 참여한다. 김혜성 대표는 "백만사는 100년의 히트 가요를 각 인물들의 서사와 삶을 녹여낸 음악극"이라며 "판소리나 창극이 한국 음악극의 뿌리라면 우리 음악극 백만사는 100년의 대중 가요를 녹여냈다. 저는 가요가 그 나라의 민요라고도 생각하한다. 그래서 그런 음악극으로 저희가 만들었고요. 3대가 걸친 관객들이 모두 같이 오셔서 100만 송이의 사랑을 품고 돌아가셨으면 한다"고 말했다.

상하이 경극원_지단 왕자의 복수 [사진=상하이 경극원]

이번 창극중심음악극축제에선 지난해 일본, 홍콩의 전통음악극을 선보인 이후 올해는 태국의 콘, 중국 상하이의 경극을 초청 무대에 올린다. 태국 문화예술부 왕립무용단, 상하이 경극원은 이번 축제를 통해 한국의 전통 음악극인 창극을 접하는 것에 무척이나 큰 기대감을 드러냈다. 동시에 한국의 전통음악축제에서 아시아의 다양한 작품을 만날 고 교류하고 있다는 점에 큰 의미를 뒀다. 

유은선 축제추진단장은 지난해 일본, 홍콩에 이어 태국과 중국의 작품을 초청하게 된 소회를 밝히기도 했다. 유 단장은 상하이 경극원, 태국 왕립무용단이 직접 간담회에 참여하지 못한 것과 관련해서 "꼭 경비 문제는 아니고 이분들의 일정상, 공연이 9월이다보니 일찍 와서 체류해야 하는 점이 있었다. 본인들의 연습 스케줄과 일정상 못 온 부분이 있다. 그래서 영상을 준비해서 보내주셨다. 직접 오시지 못해 저희도 아쉽다"고 말했다. 

[사진=태국 왕립무용단]

또 창극중심세계음악극축제라는 이름을 향후에는 '창극 축제'로 명명하고픈 바람을 밝히기도 했다. 유 단장은 "작년에 정할 때 무안에서 창극축제가 하나 있었다. 거기선 결국 못한 걸로 알고 있다. 예산만의 문제가 아니라 창극단은 지금 광주에 있고, 남원 국악원 안에 또 단체가 있지만 창극단이 전국적으로 4-5개 정도밖에 없는 상황이다. 국내외 단체들만 가지고 하기도 일정 맞추기가 사실 쉽지는 않았다. 또 외국 단체를 섭외하려면 우리 나라에선 예산이 1년 단위다. 보통 2-3년 전에 섭외가 이루어지기 때문에 한계가 있다. 좀 더 이제 준비를 많이 해서 향후에는 대표적인 창극 축제가 되도록 노력하려 한다"고 말했다. 

창극중심세계음악축제는 오는 9월 3일부터 26일까지 국립극장 해오름, 달오름, 하늘극장서 대대적으로 개최된다. 국립극장 제작 작품은 '귀토'가 3일부터 6일 해오름, 기획 공연 '옹옹옹'이 3일부터 6일 달오름, 창극콘서트-흥보, 박을타다'가 9일부터 10일 달오름극장서 공연된다. 

초청작은 국립민속국악원의 '독갑이댁 수레노래'가 9월 12~13일, 상하이 경극원의 '지단 왕자의 복수'가 12~13일, 전남광주통합특별시립창극단의 '희경루방회도'가 17~18일, 태국 문화예술부 왕립무용단 '콘: 라미끼엔의 이야기'가 4일부터 5일, 판소리공장 바닥소리의 '해녀탐정 홍설록'이 18일부터 19일, 혜성컴퍼니의 '백만사'가 24일부터 26일까지 공연된다.  

jyyang@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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코스피 급락에 매도사이드카 발동 [서울=뉴스핌] 이건주 기자 = 19일 코스피 지수가 전 거래일보다 341.06포인트(4.96%) 내린 6528.77에 개장했다. 코스닥 지수는 전 거래일보다 24.12포인트(2.89%) 내린 810.08에 거래를 시작했다. 서울 외환시장에서 달러/원 환율은 9시 기준 1413.5원을 기록했다. 이날 오전 서울 중구 하나은행 딜링룸에서 딜러들이 업무를 보고 있다. 2026.08.19 kunjoo@newspim.com   2026-08-19 09:26

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    우크라이나 안보 지원 강화 기대감으로 방산 수요 증가 직접적. 미·러 긴장 완화 불확실성 속에서도 방위산업 매출 안정성 강화 예상됨.

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    우크라이나 전쟁 장기화 시 건설 및 중장비 수요 불확실성 직접적. 글로벌 인프라 투자 지연으로 매출 성장 둔화 가능성 있음.
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