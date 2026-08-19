김제시, 인구감소 대응 5개년 중장기 청사진 마련

AI 핵심 요약beta
- 김제시가 19일 인구감소 대응 5년 청사진을 마련했다.
- 인구감소지역대응 기본계획 최종보고회를 열었다.
- 일자리·주거·돌봄 연계해 정착 기반을 강화했다.
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일자리·정주·생활서비스·생활인구 연계한 지속가능한 인구정책 추진
[김제=뉴스핌] 고종승 기자 = 전북 김제시가 인구감소에 대응하고 지역의 미래 성장 기반을 강화하기 위한 향후 5년간의 중장기 정책 청사진을 마련했다고 19일 밝혔다.
김제시는 이날 인구감소지역대응 위원과 관계자 등이 참석한 가운데 '인구감소지역대응 기본계획(2027~2031) 수립용역 최종보고회'를 개최했다.
이번 기본계획은 청년과 근로인재의 지역 유출, 농촌지역 생활서비스 격차 등에 대응하고 향후 5년간 인구감소 대응정책의 방향을 설정하기 위해 추진됐다.
특히 지평선산업단지와 특장차·농건설기계, 스마트농업·농생명산업, 새만금 등 지역의 성장동력을 일자리와 정주, 생활서비스, 생활인구로 연결해 인구감소 대응체계를 구축하는 데 중점을 뒀다.
시는 '지평선 너머 새만금까지, 삶의 활력과 미래 성장을 잇는 행복도시, 김제'를 비전으로 제시하고 ▲미래일자리·청년정착 강화 ▲농촌생활권 재생과 주거·교통 기반 확충 ▲전생애 생활서비스와 지역통합돌봄 강화 ▲생활인구·지역순환 확대 등 4대 전략을 마련했다.
이를 바탕으로 16개 실천과제와 64개 세부사업을 구성했으며 지방소멸대응기금을 비롯한 국·도비 사업과 연계해 정책의 실행력을 높일 계획이다.
또 일자리, 주거, 돌봄, 관광 등 분야별 사업이 개별적으로 추진되는 데 그치지 않고 지역 정착과 생활인구 확대까지 이어질 수 있도록 사업 간 연계성을 강화했다.
정성주 김제시장은 "이번 기본계획은 일자리와 주거, 돌봄·생활서비스, 생활인구 정책을 따로 추진하는 것이 아니라 취업과 정착, 계속거주, 체류와 재방문으로 이어지도록 연결하는 데 중점을 뒀다"며 "계획에 담긴 사업들이 시민이 체감하는 변화와 김제의 지속가능한 성장으로 이어질 수 있도록 실행력을 높여 나가겠다"고 말했다.
gojongwin@newspim.com