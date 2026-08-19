강남구, 9월 2일 '청렴강남 글로벌 토크쇼'…문화적 청렴 기준 공유

AI 핵심 요약beta
- 서울 강남구가 9월 2일 청렴강남 글로벌 토크쇼를 연다
- 황정민 진행에 새미 라샤드·율리아 바룬드가 참여한다
- 구민 공개행사로 청렴문화 확산과 소통을 추진한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 강남구는 9월 2일 오후 5시 30분 강남구청 본관 1층 로비에서 '청렴강남 글로벌 토크쇼'를 연다고 19일 밝혔다.
강남구는 국민권익위원회 청렴도 평가에서 3년 연속 우수등급을 기록했다. 이번 행사는 구민과 소통하는 참여형 청렴 프로그램으로, 서로 다른 문화권에서 바라보는 청렴의 기준과 일상 속 경험을 비교하며 청렴의 의미를 보다 쉽고 흥미롭게 풀어낼 예정이다.
행사는 아나운서 황정민의 진행으로 이집트 출신 방송인 새미 라샤드와 핀란드 출신 방송인 율리아 바룬드가 함께한다. 출연진은 각 나라에서 기준이 되는 청렴과 공정, 공직윤리의 모습부터 일상에서 느낀 문화적 차이까지 다양한 이야기를 나눈다.
토크쇼는 구민 누구나 참여할 수 있는 공개 행사로 진행하며, 좌석은 선착순으로 배정한다. 개방된 공간인 구청 1층 로비에서 열리기 때문에 당일 누구나 행사를 관람할 수 있다.
한편 강남구는 직원들이 청렴을 딱딱한 법령이나 교육으로만 받아들이지 않도록 참여와 문화체험을 결합한 프로그램을 기획·운영하고 있다.
지난 4월에는 '배우Go, 지키Go, 즐기Go! 청렴 서바이벌 워크숍'을 열어 퀴즈와 조별 체험 활동을 통해 반부패·청렴 법령을 재미있게 익히도록 했다. 7월에는 민선 9기 출범을 맞아 공정하고 책임 있는 공직문화 확산을 위해 난타공연과 교육을 결합한 '두드림 청렴콘서트'를 열었다.
지역사회로 청렴문화를 넓히기 위한 민관 협력체 '청렴강남 파트너스'도 운영한다. 강남구를 비롯한 관내 17개 기업·기관이 함께 참여해 공동 청렴 실천 활동을 펼치고, 청렴 과제를 함께 선언하며 조직 안팎의 실천 의지를 다질 계획이다.
김현기 강남구청장은 "이 행사가 청렴에 대한 생각을 나누고 청렴의 의미를 함께 공감하는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 청렴리더 강남으로서 청렴의 가치를 더욱 굳건히 실천하고, 구민과 함께 소통하고 실천하는 청렴문화를 만들어가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com