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[단독] SK하이닉스, 美에 HBM 설계 정예팀 가동…빅테크 AI칩부터 '밀착'

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  • SK하이닉스가 19일 산호세서 HBM 설계팀을 강화했다.
  • 차세대 AI칩 개발 초기부터 공동 설계에 나섰다.
  • HBM4부터 고객 맞춤형 협업이 경쟁력 됐다.

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

산호세서 HBM 아키텍트 채용…美 현지 정예 설계조직 구축
주요 고객과 베이스다이 협업…차세대 HBM에 요구사항 반영
연봉 최대 26만 달러 제시…3나노 이하 첨단공정 경험 우대
AI칩 사양 세분화에 고객 밀착…'맞춤형 HBM' 경쟁력 강화

[서울=뉴스핌] 서영욱 기자 = SK하이닉스가 미국 실리콘밸리에서 고대역폭메모리(HBM) 설계 정예팀을 가동하며 글로벌 빅테크와의 '공동 설계' 체제를 강화하고 있다. 완성된 HBM을 고객에게 공급하는 기존 방식에서 벗어나 고객사의 차세대 인공지능(AI) 칩 개발 단계부터 설계 인력이 참여해 칩 특성에 맞는 HBM을 함께 개발하기 위해서다.

HBM4부터 베이스다이에 첨단 로직 공정이 적용되면서 AI 가속기와 HBM을 함께 최적화하는 작업의 중요성이 커지고 있다. 고객마다 요구하는 용량과 대역폭, 전력 특성도 달라지고 있어 메모리 업체가 범용 제품을 먼저 개발한 뒤 고객에게 공급하는 기존 방식만으로는 대응에 한계가 있다.

이에 따라 HBM 경쟁도 생산능력과 미세공정 중심에서 고객사의 차세대 AI칩 설계에 얼마나 일찍 참여하느냐를 겨루는 '고객 선점 경쟁'으로 확장되고 있다.

미국 캘리포니아주 산호세에 위치한 SK하이닉스 미국법인 본사 전경. [사진=SK하이닉스]

◆ 산호세에 '소규모 정예팀'…연봉 최대 26만 달러

19일 SK하이닉스와 반도체업계에 따르면 SK하이닉스 미국법인(SK hynix America)은 캘리포니아주 산호세에 HBM 아키텍처 설계팀(HBM Architect Design Team)을 운영하고 있다.

이 팀은 미국 주요 고객사와 HBM·3D 적층 D램의 베이스다이 설계 현안을 직접 협의하고, 고객 요구를 반영한 차세대 HBM 아키텍처를 개발하는 역할을 맡고 있다. 단순한 현지 기술지원을 넘어 제품 개발 과정에서 고객사와 긴밀하게 협력하는 설계 조직이다.

SK하이닉스는 최근 이 조직에서 근무할 개발자 채용에 나섰다. 연봉은 15만~26만 달러(약 2억~3억6000만원)다. SK하이닉스 측은 미주법인에서 수행해온 업무로, 이번 채용을 통해 관련 인력을 보강해 HBM 제품 개발 과정에서 고객사와의 기술 협력을 강화하고 고객 요구에 보다 긴밀하게 대응한다는 방침이다.

◆ 기술지원 넘어 직접 설계…고객 요구 제품에 반영

채용공고를 보면 해당 조직은 실제 제품 설계에 무게를 두고 있다. 채용 인력은 D램·HBM 회로 설계와 제품 개발 단계의 설계 품질·수율 개선을 담당한다.

웨이퍼와 KGSD(Known Good Stack Die), 조립 단계에서 제품 특성을 분석하고 고객 요구에 맞춰 성능과 안정성을 끌어올리는 것도 주요 업무다.

SK하이닉스는 이를 위해 D램·HBM 아키텍처 설계 경험과 풀커스텀(Full Custom)·디지털 공동설계(Co-Design), 전력전달망(PDN) 분석, 로직 파운드리 설계 경험 등을 자격요건으로 제시했다. D램 1x나노와 파운드리 3나노 이하 첨단공정 설계 경험도 우대한다.

현지 인력은 고객사와 기술 현안을 조율하는 데 그치지 않고 실제 HBM 설계·개발에도 참여한다. 회사는 주요 업무로 미래 제품을 위한 '첨단·고객 맞춤형 HBM 아키텍처' 개발을 제시했다.

SK하이닉스가 HPE 디스커버 2026에서 선보인 엔비디아 차세대 AI 가속기 '베라 루빈(Vera Rubin) 슈퍼칩'과 HBM3E·HBM4 전시 모습. [사진=SK하이닉스]

◆ HBM도 '맞춤형 시대'…고객 밀착이 경쟁력

이 같은 변화는 HBM4 이후 더욱 빨라질 전망이다.

기존 HBM에서도 고객 맞춤형 설계가 이뤄졌지만 HBM4부터는 베이스다이에 첨단 로직 공정이 적용되면서 메모리와 시스템 반도체의 경계가 더욱 흐려지고 있다.

AI 가속기의 성능과 구조가 다양해지면서 고객별로 요구하는 HBM 용량과 대역폭, 전력 특성도 달라진다. 결국 AI칩과 HBM을 각각 개발한 뒤 결합하기보다 제품 설계 초기부터 양쪽을 함께 최적화하는 작업이 중요해진 것이다.

이는 HBM 사업의 경쟁 방식도 바꾸고 있다. 메모리 업체 입장에서는 고객사가 차세대 AI칩의 사양을 확정한 뒤 주문을 받는 것보다 개발 초기 단계부터 참여해 요구사항을 자사 HBM에 반영하는 것이 유리하다.

한번 특정 고객의 AI칩에 맞춰 HBM을 공동 개발하면 후발 업체가 해당 공급망에 진입하기도 상대적으로 어려워질 수 있다. 고객과의 공동 설계 능력이 차세대 HBM 수주를 조기에 확보하는 수단으로 중요해지는 이유다.

산호세라는 입지도 이 같은 전략과 맞닿아 있다. SK하이닉스 미국법인이 위치한 산호세와 인접한 산타클라라에는 엔비디아와 AMD 본사가 있고 브로드컴 역시 산호세에 사업장을 두고 있다.

주요 AI 반도체 기업의 설계 거점과 가까운 곳에 HBM 설계 인력을 배치하면 차세대 제품 개발 과정에서 발생하는 기술 현안을 고객과 직접 조율하고 이를 한국 본사의 개발 조직에 빠르게 전달할 수 있다.

반도체업계 관계자는 "HBM이 고객별 AI칩에 맞춰 최적화되는 방향으로 발전하면서 메모리 업체의 역할도 단순 공급에서 공동 개발로 확대되고 있다"며 "고객사의 차세대 제품 개발 단계에서 얼마나 일찍 들어가 긴밀하게 협업할 수 있느냐가 향후 HBM 경쟁력을 좌우하게 될 것"이라고 말했다.

syu@newspim.com

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美 국채금리 장중 급등 뒤 하락 [서울=뉴스핌] 고인원 기자= 미국 국채 수익률은 18일(현지시간) 장 초반 상승세를 보인 뒤 하락 전환했고 미 달러화는 주요 통화 대비 좁은 범위에서 움직였다. 미국과 이란의 갈등과 호르무즈 해협을 둘러싼 불확실성이 인플레이션 우려를 자극했지만 최근 미국의 고용과 물가 지표가 예상보다 약하게 나오면서 미 연방준비제도(Fed·연준)의 추가 금리 인상 기대가 낮아진 영향이다. 벤치마크인 미국 10년물 국채 수익률은 1.6bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 4.708%를 기록했다. 30년물 국채 수익률은 장중 2007년 이후 최고 수준까지 올랐다가 상승분을 반납해 2.6bp 내린 5.284%를 나타냈다. 연준의 통화정책 전망에 민감한 2년물 국채 수익률은 0.5bp 하락한 4.177%를 기록했다. 국채 가격과 수익률은 반대로 움직인다. 미 국채 시장은 앞서 2거래일 연속 약세를 보였다. 미국뿐 아니라 주요국의 장기 국채 수익률이 수십 년 만의 최고 수준에 근접하는 등 글로벌 채권시장에서 매도세가 이어졌지만 이날 미 국채 수익률은 장중 방향을 틀었다. 미 국채 10년물 차트, 자료=야후 파이낸스, 2026.08.19 koinwon@newspim.com ◆고용·물가 이어 산업생산도 둔화…9월 금리 동결 기대↑ 여름철 거래가 한산한 데다 이번 주 시장의 방향을 결정할 만한 주요 경제지표가 많지 않은 가운데 투자자들은 미국과 이란의 갈등과 향후 연준의 통화정책 경로에 주목했다. 재니의 가이 르바스 수석 채권 전략가는 "경제지표는 많지 않고 시장의 무기력감은 큰 상황이어서 이 두 가지가 겹치면 가벼운 바람에도 시장이 움직일 수 있다"고 말했다. 이날 발표된 미국 경제지표도 금리 상승세를 제한했다. 연준에 따르면 7월 산업생산은 전월 대비 0.2% 증가해 증가율이 전월보다 0.1%포인트 둔화했다. 소비재 생산 감소 등의 영향으로 시장 예상에도 미치지 못했다. 최근 미국 경제지표는 전반적으로 경기 둔화를 가리키고 있다. 7월 예상 밖의 고용 감소에 이어 소비자물가지수(CPI) 등 물가 지표도 비교적 온건하게 나오면서 시장에서는 연준의 추가 금리 인상 기대가 낮아졌다. 시장에서는 현재 연준이 9월 기준금리를 0.25%포인트 인상하기보다 동결할 가능성을 약 70%로 보고 있다. ◆ 달러인덱스 99.63…연준 비둘기파 기대에 상승폭 제한 미 국채 수익률 하락에도 달러화는 뚜렷한 방향을 잡지 못했다. 주요 6개 통화 대비 달러화 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.09% 상승한 99.63을 기록했다. 유로화는 전날 기록한 2개월 만의 최고치인 1.161달러에서 소폭 내려와 0.03% 상승한 1.15760달러에 거래됐다. 영국 파운드화는 0.04% 하락한 1.35356달러를 기록했고 달러화는 스위스프랑 대비 0.17% 상승한 0.81230프랑을 나타냈다. 머니코프 북미의 유진 엡스타인 구조화상품 책임자는 최근 달러화 움직임이 연준의 예상보다 비둘기파적인 태도와 이에 대한 시장의 해석을 반영하고 있다고 분석했다. 그는 "최근 CPI가 인플레이션 압력을 시사하지 않았고 고용지표 역시 마찬가지였다"며 "갑자기 달러가 약해졌고 이러한 흐름이 대부분의 통화쌍에 반영되고 있다"고 말했다. 스코샤뱅크도 온건한 인플레이션과 미국 노동시장의 약화 조짐을 고려하면 현시점에서 9월 금리 인상 가능성이 매우 낮다고 평가했다. 이어 단기적인 달러화 상승은 여전히 매도 기회로 판단한다고 밝혔다. 다만 미국과 이란의 갈등과 국제유가 상승은 연준의 통화정책 전망을 복잡하게 만드는 변수다. 도널드 트럼프 미국 대통령은 이날 이란과 현재 진행 중인 협상이 없으며 예정된 협상도 없다고 밝혔다. 트럼프 대통령은 호르무즈 해협이 열려 있다고 주장했지만 이란은 해당 해협이 여전히 선박 운항에 폐쇄돼 있다고 밝히고 있다. 이란 고위 당국자는 전쟁을 영구적으로 끝내기 위한 협상이 교착 상태에 빠지면서 군사 태세를 '전면적인 공세'로 전환할 것이라고 밝혔다. 미국 역시 지난 6월 체결한 휴전 합의를 연장하지 않겠다는 입장이다. 호르무즈 해협의 장기 폐쇄가 에너지 공급에 미칠 우려가 이어지면서 브렌트유 선물은 이날 0.17% 오른 배럴당 91.02달러에 거래를 마쳤다. 이는 지난 7월 24일 이후 가장 높은 수준이다. ◆ 19일 FOMC 의사록·20년물 입찰 주목…금리 향방 가른다 유가 상승에 따른 인플레이션 재확산 우려는 미국뿐 아니라 세계 채권시장에도 부담을 주고 있다. 미국 30년물 국채 수익률은 이날 장중 2007년 이후 최고 수준을 기록했고 주요국 장기 국채 수익률도 동반 상승했다. 시타델증권의 노샤드 샤 유럽·중동·아프리카(EMEA) 채권 영업 책임자는 "인플레이션은 지난 5년 대부분의 기간 동안 목표치를 웃돌았다"며 공급 충격이 계속되는 상황에서는 물가가 다시 상승할 위험에 대응할 여유가 크지 않다고 지적했다. 외환시장에서는 엔화의 움직임도 주목받았다. 엔화는 달러 대비 0.08% 하락한 달러당 159.605엔을 기록했다. 7월 말 미국과 일본이 엔화 강세를 유도하기 위해 공동으로 시장에 개입한 이후 나타났던 상승폭의 거의 절반을 반납했다. 당시 엔화는 40년 만의 최저 수준인 달러당 163.99엔까지 하락했다. 시장에서는 추가 외환시장 개입 가능성과 다음 달 일본은행(BOJ)의 금융정책결정회의를 주시하고 있다. 시장은 일본은행이 다음 달 기준금리를 인상할 것으로 예상하고 있다. 달러/원 환율은 19일 오전 6시 50분 기준 전장 대비 5.29% 하락한 1413.00원에 거래되고 있다.    시장의 시선은 19일 공개되는 7월 연방공개시장위원회(FOMC) 의사록으로 향하고 있다. 투자자들은 최근 고용과 물가 둔화에도 국제유가와 장기금리가 높은 수준을 유지하는 상황에서 연준 위원들이 향후 금리 경로를 어떻게 판단하고 있는지 확인할 전망이다. 미국 재무부가 같은 날 실시하는 20년물 국채 입찰 결과도 장기금리 흐름을 좌우할 변수로 꼽힌다. koinwon@newspim.com 2026-08-19 06:56
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