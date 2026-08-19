의정부시 '2026 의정부예술제' 내달 12일 개최

AI 핵심 요약beta
- 의정부시가 9월 12일 의정부예술제를 개최했다
- 전시장은 문인·미술·사진 작품을 선보였다
- 소극장서는 오후 6시 개막 공연을 진행했다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[의정부=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 의정부시는 오는 9월 12일 오후 2시부터 의정부예술의전당 전시장과 소극장에서 사단법인 한국예총경기도연합회 의정부지회가 주최하는 '2026 의정부예술제'를 개최한다고 19일 밝혔다.
시에 따르면 의정부예술제는 지역 예술인들의 창작 성과를 시민과 공유하고 다양한 장르의 문화예술을 한자리에서 향유할 수 있도록 마련된 의정부예총의 대표 종합예술축제다.
이날 행사는 오후 2시부터 8시까지 의정부예술의전당 전시장에서는 지역에서 활발히 창작 활동을 이어가고 있는 문인과 미술인, 사진작가들의 시화, 미술, 사진 작품을 한자리에서 선보이는 전시회가 열린다.
개막식은 오후 6시 의정부예술의전당 소극장에서 진행되며 공연 프로그램은 ▲의정부, 노래로 물들다 ▲전통의 선율, 우리 소리 ▲일상에 스며드는 고전음악(클래식) 선율 ▲그리움과 만나는 시간 ▲그리움의 잔상 ▲다시 만날 날이 언제일런가 등으로 구성됐다.
이미숙 의정부예총 회장은 "예술은 우리의 일상에 감성을 더하고 사람과 사람의 마음을 이어주는 아름다운 힘을 지니고 있다"며 "시민들이 바쁜 일상에서 벗어나 예술이 전하는 위로와 감동을 만나길 바란다"고 말했다.
이어 그는 "의정부예총은 앞으로도 지역 예술인들이 창작 역량을 마음껏 펼칠 수 있는 기반을 마련하는 한편 시민들이 일상 가까이에서 수준 높은 문화예술을 향유할 수 있도록 다양한 공연과 전시를 지속적으로 선보이겠다"고 덧붙였다.
의정부예총은 이번 '2026 의정부예술제'를 계기로 다양한 예술 장르 간 교류와 협력을 더욱 활성화하고 지역 예술인과 시민 사이의 거리를 좁혀 예술로 소통하고 화합하는 지역문화 공동체를 만들어간다는 계획이다.
행사 관련 문의는 사단법인 한국예총 의정부지회로 하면 된다.
asj7376@newspim.com