광주·대구·여수·부산 청소년 400명 전남대서 합동 연주

AI 핵심 요약beta
- 광주·대구·여수·부산 청소년 400여 명이 22일 전남대서 교류음악회를 연다.
- 광주학생관현악단 등 4개 도시 오케스트라가 도시별 특색 곡을 선보인다.
- 합동 연주로 공연을 마무리하며 김대중 교육감은 교류와 화합을 당부했다.
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[광주·무안·대구·여수·부산=뉴스핌] 조은정 기자 = 광주·대구·여수·부산 청소년 오케스트라 단원 400여 명이 오는 22일 전남대학교에서 클래식과 관악 합주로 영·호남 문화교류 무대를 꾸민다.
전남광주통합특별시교육청 광주학생교육문화회관은 이날 오후 3시 전남대 민주마루에서 '2026 영·호남 4개 도시 청소년 교류음악회'를 연다고 19일 밝혔다.
이 음악회는 4개 도시 청소년의 문화예술 교류를 위해 2013년부터 이어져 왔다. 올해 공연에는 각 지역 청소년 오케스트라 단원과 지도자 등이 참여해 도시별 특색을 반영한 연주를 선보인다.
1부에서는 광주학생관현악단이 홀스트의 '행성' 가운데 '화성'과 '목성'을 연주한다. 여수영재교육원 오케스트라는 시벨리우스의 '핀란디아', 최성환의 '아리랑 환상곡', 심포닉 버전의 '여수 밤바다'를 무대에 올린다.
2부에서는 대구유스오케스트라가 그리그의 '페르 귄트 모음곡 제1번'과 '브람스 교향곡 제2번 4악장'을 연주한다. 부산예문학생윈드오케스트라는 '프롤로그 원', '그린슬리브', '보물섬', '오멘스 오브 러브' 등을 들려준다.
공연은 4개 도시 대표 단원으로 구성한 영·호남 연합 오케스트라의 합동 연주로 마무리된다. 이들은 R. 슈트라우스의 '비엔나 필하모닉 팡파레'와 '프롤로그 서커스'를 연주한다.
김대중 교육감은 "청소년들이 음악을 매개로 활발히 교류하고 화합하길 바란다"며 "예술적 감성과 창의성을 갖춘 인재로 성장하도록 지원하겠다"고 말했다.
ej7648@newspim.com