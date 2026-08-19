청주시 2차 추경 4조4965억…'청주페이' 늘리고 AI·교통에 집중 투자

AI 핵심 요약beta
- 청주시가 19일 제2회 추경안 4조4965억원을 시의회에 제출했다
- 추경은 미래산업 투자와 지역경제 활성화에 초점을 맞췄다
- 청주페이 확대, 교통·주차 확충 등 생활밀착 사업을 담았다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[청주=뉴스핌] 백운학 기자 =청주시가 올해 제2회 추가경정예산안으로 4조4965억원을 편성했다. 1회 추경보다 4269억원(10.5%) 늘어난 규모다.
청주시는 19일 이 같은 추경안을 시의회에 제출했다고 밝혔다.
일반회계는 3조9889억원으로 3937억원(10.9%), 특별회계는 5076억원으로 332억원(7.0%) 각각 증가했다.
이번 추경은 미래산업 투자와 지역경제 활성화, 교통·주차 인프라 확충 등 시민 체감도가 높은 사업에 초점을 맞췄다.
미래 성장 기반으로는 에어로폴리스 3지구 조성에 218억원, K-바이오스퀘어 부지 매입에 144억원, 다목적 방사광가속기 전력 인입공사에 45억원을 투입한다.
지역경제 활성화에는 청주페이 발행 확대를 위해 113억원을 추가해 총 375억원을 편성했다. 소상공인 육성자금 지원에도 9억원을 추가한다. 육거리종합시장과 성안길, 운리단길 등 주요 상권의 환경 개선과 테마거리 조성에도 예산을 배정했다.
'AI 안전 특별시' 구축을 위한 사업도 추진한다. AI 기반 CCTV 체계 구축에 5억원, 가로보안등 실시간 진단·관리 시스템 구축에 2억원을 반영했다.
교통 분야에서는 동부권 시내버스 공영차고지 조성에 31억원, 시외버스터미널 현대화 용역 3억원, 대중교통 종합계획 수립 용역 5억원을 투입한다. 대농지구 주차타워와 복대동·낙가천 주차장 조성에도 각각 48억원, 40억원, 17억원을 배정했다.
문화·체육 분야에는 다목적 실내체육관 137억원, 문화제조창 예술인마을 69억원, 오창 국민체육센터 50억원 등을 반영했다.
이 밖에 공공시설 그린리모델링 176억원, 운수업계 유류보조금 134억원, 전기자동차 구입 지원 48억원, 수해복구 35억원 등이 포함됐다.
추경안은 오는 27일 시작하는 제105회 청주시의회 임시회에서 심의·의결될 예정이다.
시 관계자는 "시민들이 일상에서 체감할 수 있는 생활 불편을 해결하고 청주의 미래 성장 기반을 마련하는 데 중점을 뒀다"고 말했다.
baek3413@newspim.com