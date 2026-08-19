이열음, '그대에게 드림' 종영 소감 "따뜻한 시간…소중한 추억"

AI 핵심 요약beta
- 배우 이열음이 18일 드라마 종영 소감을 전했다
- ENA 월화드라마 그대에게 드림서 오하나를 연기했다
- 시청자와 제작진에 감사하며 새 작품을 예고했다
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 이열음이 '그대에게 드림' 종영을 맞아 작품과 시청자들에게 감사의 마음을 전했다.
이열음은 지난 18일 종영한 ENA 월화드라마 '그대에게 드림'에서 톱스타 오하나 역을 맡아 열연을 펼쳤다.
극 중 오하나는 엄마이자 소속사 대표인 안수희(박지영)의 통제 속에서 살아왔지만, 자신만의 선택을 찾아가는 인물이다. 이열음은 캐릭터가 겪는 혼란과 성장 과정을 섬세하게 표현하며 극의 몰입도를 높였다.
특히 상대 배우에 따라 달라지는 호흡으로 '케미 메이커'다운 면모도 보여줬다. 심유건(백성철)과는 엉뚱하고 사랑스러운 직진 매력으로 유쾌한 분위기를 만들었고, 서로에게 솔직한 속마음을 털어놓으며 위로를 건네는 과정에서는 따뜻한 설렘을 선사했다.
작품을 마친 이열음은 소속사 나무엑터스를 통해 "'그대에게 드림'은 매 순간 즐겁고 행복하게 임했던 촬영이었다"며 "방송을 보면서 현장에서 함께했던 소중한 추억들을 행복한 마음으로 되짚어보기도 했다"고 종영 소감을 밝혔다.
이어 "'오하나'에게 애정 어린 마음으로 응원해 주신 시청자분들 덕분에 따뜻한 시간을 보낼 수 있었다"며 "현장에서 한마음으로 애써주신 제작진분들과 동료 배우분들, 끝까지 함께해 주신 시청자 여러분께 다시 한번 감사드린다"고 전했다.
마지막으로 "'그대에게 드림'을 통해 쌓은 값진 경험을 바탕으로 앞으로도 더 즐겁고 다양한 작품에서 좋은 모습으로 인사드리겠다"고 덧붙였다.
moonddo00@newspim.com