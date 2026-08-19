올아워즈, '언바운드' 콘셉트 포토 공개…키치한 매력 예고

AI 핵심 요약beta
- 올아워즈가 17일과 18일 새 앨범 콘셉트 포토를 공개했다.
- 여섯 번째 미니앨범 언바운드의 어웨이크 버전이다.
- 새 앨범은 내달 10일 각종 음원사이트에서 발매된다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 올아워즈가 새 앨범의 색깔을 엿볼 수 있는 첫 번째 콘셉트 포토를 공개했다.
올아워즈는 지난 17일과 18일 공식 SNS를 통해 여섯 번째 미니앨범 '언바운드(UNBOUND)'의 '어웨이크(AWAKE)' 버전 콘셉트 포토를 선보였다.
공개된 사진 속 올아워즈는 컬러풀한 스타일링과 각기 다른 개성을 살린 착장으로 다채로운 매력을 발산했다. 헤어밴드와 선글라스, 스케이트보드, 카세트테이프 등 개성 넘치는 소품들이 멤버들의 비주얼과 어우러지며 앨범에 대한 기대감을 높였다.
단체 콘셉트 포토에서는 올아워즈 특유의 키치하면서도 강렬한 분위기가 한층 돋보였다. 멤버들은 원색의 컬러 스프레이로 페인팅된 건물을 배경으로 7인 7색의 포즈와 눈빛을 선보였다. 특히 멤버들 뒤편을 장식한 그래피티가 어떤 의미를 담고 있는지에도 관심이 쏠린다.
'언바운드'는 타인이 만들어 놓은 기준과 시선, 정해진 질서에서 벗어나 스스로 바라볼 곳과 나아갈 방향을 선택하는 올아워즈의 이야기를 담은 앨범이다. 자신들만의 방식으로 새로운 질서를 만들어가는 과정을 음악으로 풀어내며 누구도 대신할 수 없는 새로운 가능성을 보여줄 예정이다.
한편 올아워즈의 여섯 번째 미니앨범 '언바운드'는 내달 10일 각종 음원사이트를 통해 발매된다.
moonddo00@newspim.com