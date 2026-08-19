평가원, 초·중학교 디지털 미디어 리터러시 수업모형 개발…영어·창체까지 확대

AI 핵심 요약beta
- 한국교육과정평가원이 19일 초·중 DML 교수·학습안을 개발했다
- 2022 개정 교육과정 토대로 교과·창체 적용 범위를 넓혔다
- 전용 플랫폼과 교원 역량 강화 등 지원책도 제안했다
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전용 플랫폼·교사 연수·성과 모니터링 제안
[서울=뉴스핌] 송주원 기자 = 한국교육과정평가원은 초·중학생이 디지털 미디어를 비판적으로 이해하고 책임 있게 활용할 수 있도록 교과와 창의적 체험활동에 적용할 수 있는 교수·학습 프로그램을 개발했다고 19일 밝혔다.
평가원은 이날 '초·중학교 디지털 미디어 리터러시 교수·학습 방안 연구(Ⅱ): 교수·학습 프로그램 개발' 연구 결과를 담은 연구리포트 제10호를 발표했다. 이번 연구는 2022 개정 교육과정을 토대로 디지털 미디어 리터러시(DML) 교육을 학교 현장에서 실제 수업으로 구현할 수 있는 방안을 마련하는 데 초점을 맞췄다.
연구진은 지난해 개발한 DML 교수·학습 프로그램의 시안을 학교에 시범 적용한 뒤 현장 적합성을 검토해 최종 프로그램을 마련했다. 기존 국어·사회 지리·미술 중심이었던 적용 범위도 사회 역사와 영어, 창의적 체험활동까지 넓혔다. 이에 따라 국어와 사회 지리·역사, 미술, 영어 교과 및 창체에서 활용할 수 있는 교육 목표와 수업 설계·실행 시나리오가 개발됐다.
DML 교육은 단순히 디지털 기기를 다루는 능력에 그치지 않는다. 연구진은 디지털 미디어를 통해 정보를 찾고 분석·평가하는 능력과 콘텐츠를 창작·소통하는 역량, 디지털 사회의 문제를 성찰하고 책임 있게 참여하는 태도까지 함께 길러야 한다고 봤다.
사회과의 경우 디지털 사회와 미디어의 특성을 현실 세계의 현상과 연결해 이해하고, 디지털 미디어를 활용해 지식과 정보를 획득·분석한 뒤 비판적으로 활용하도록 교육 목표를 제시했다. 나아가 콘텐츠를 창의적으로 제작해 다른 사람과 소통하고 공동체 문제 해결에 참여하는 역량도 포함했다.
수업 설계에서도 학생 특성과 학습 활동, 디지털 환경, 학생의 DML 역량 등을 단계적으로 점검하도록 했다. 보고서에 제시된 초등학교 6학년 미술 수업 예시에서는 온라인 미술관을 활용해 작품을 감상하고, 패러디 작품을 제작하면서 저작권을 함께 배우도록 구성했다.
학교에서 DML 교육을 안정적으로 운영하기 위한 지원책도 제안됐다. 연구진은 DML 교육 전용 플랫폼 구축과 가정·학교·지역사회 연계 체제 마련, 교원 역량 강화, 교육과정 기반의 DML 교육 거버넌스 구축 등이 필요하다고 봤다. 향후에는 프로그램의 효과성과 효율성을 평가하고 학생의 DML 수준을 측정할 수 있는 지표와 평가 체제도 개발할 필요가 있다고 제언했다.
남민우 평가원 선임연구위원은 "이번 연구는 2022 개정 교육과정에 기반해 초·중학교에서 활용할 수 있는 디지털 미디어 리터러시 교수·학습 프로그램을 타당화하고 국어, 사회, 미술, 영어 교과와 창의적 체험에서 DML 교육을 실천할 수 있는 방안을 마련했다는 점에서 의미가 있다"며 "개발된 프로그램이 학교 현장에서 효과적으로 활용될 수 있도록 현장 지원과 후속 연구를 지속할 필요가 있다"고 밝혔다.
한편 경제협력개발기구(OECD)는 2029년 국제학업성취도평가(PISA)에서 만 15세 학생을 대상으로 미디어 리터러시와 인공지능(AI) 리터러시를 결합한 'MAIL'을 혁신 영역으로 도입할 예정이다.
jane94@newspim.com