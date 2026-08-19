韓 U18 남자대표팀, 접전 끝에 日 역전승…조별리그 전승으로 8강 진출

AI 핵심 요약beta
- 한국 U18 남자대표팀이 18일 일본을 67-64로 꺾었다.
- 한국은 3연승으로 D조 1위를 차지해 8강에 진출했다.
- 한국은 21일 같은 장소에서 8강전을 치른다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 유다연 기자=대한민국 U18 남자 대표팀이 접전 승부 끝에 일본을 꺾었다.
한국 대표팀은 18일 인도 아메다바드 비르 사바르카르 스타디움에서 열린 일본과 2026 국제농구연맹(FIBA) 아시아컵 D조 예선 최종전에서 67-64로 승리했다. 이날 승리로 3연승을 질주 중인 한국은 D조 1위로 조별리그를 마무리하며, 8강에 진출했다.
1쿼터에서 윤지원이 홀로 8점을 기록하며 20-17 리드를 잡았다. 일본의 턴오버도 6개나 이끌어내며 치열하게 경쟁했다. 하지만 2쿼터에서는 완전히 다른 모습을 보여줬다. 공격은 물론 수비도 흔들리며 28-37로 뒤진 채 전반전을 마쳤다.
후반전이 시작되자, 한국은 추격을 시작했다. 특히 중반 지역 방어에서도 좋은 모습을 보여줬고, 윤지훈도 3점슛 1개를 포함해 10점을 기록했다. 49-48로 다시 리드를 잡았다.
운명의 4쿼터에서 한국은 초반 윤지원이 퇴장으로 물러나고, 다카하시 아루에게 3연속 3점슛을 허용했다. 다시 52-57로 뒤진 상황이었지만, 자유투로 일본을 쫓아갔다. 이후 접전이 이어졌고 경기 종료 19.3초 전 윤지훈의 결승 득점에 힘입어 극적인 역전승을 거뒀다.
한편 한국은 오는 21일 같은 장소에서 8강전을 치른다. 상대는 20일 열리는 바레인과 대만 경기의 승자다.
willowdy@newspim.com