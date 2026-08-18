10월 전국체전에 2만9044명 참가...자동 대진 추첨 방식 도입

AI 핵심 요약beta
- 대한체육회가 18일 제107회 전국체전 참가자 2만9044명을 발표했다
- 대회는 10월 16일부터 22일까지 제주 74개 경기장에서 열린다
- 20일 대진 추첨을 전산 자동방식으로 처음 진행한다
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 남정훈 기자 = 오는 10월 제주특별자치도에서 열리는 제107회 전국체육대회에 2만9000여명이 참가한다.
대한체육회는 18일 "올해 전국체전 참가 신청 결과 선수 1만9576명과 임원 9468명 등 총 2만9044명이 참가한다"라고 밝혔다. 지난해 2만8791명보다 253명 증가한 규모다. 선수는 남자 1만2435명, 여자 7141명이다.
올해 전국체전은 10월 16일부터 22일까지 7일간 제주도 내·외 74개 경기장에서 펼쳐지며, 선수들은 50개 종목에서 경쟁한다. 제주에서 전국체전이 열리는 것은 2014년 제95회 대회 이후 12년 만이다.
대진 추첨은 오는 20일 오후 1시30분 제주특별자치도회관에서 진행된다. 올해는 28개 토너먼트 경기 종목, 417개 세부종목에 전산 프로그램을 활용한 자동 대진 추첨 방식이 처음 도입된다.
자동 무작위 배정을 통해 사람의 개입을 최소화하고 기존 현장 추첨에 따른 관계자들의 이동과 대기 부담을 줄이는 동시에 공정성과 투명성을 높이겠다는 취지다.
모든 추첨 과정은 대한체육회TV 유튜브 채널을 통해 실시간으로 중계되며, 추첨 결과와 최종 대진표도 대회 및 대한체육회 홈페이지를 통해 공개될 예정이다.
wcn05002@newspim.com