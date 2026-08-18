경남도의회, 정책연구용역 8건 통과…도정 현안 해결 모색

AI 핵심 요약beta
- 경남도의회가 18일 의원 연구단체 8건 용역을 승인했다
- 교육격차 해소와 돌봄, 폐교 활용 등 현안을 연구한다
- 연구 결과는 조례·의정활동에 활용할 계획이다
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[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 경남도의회 의원 연구단체들이 교육격차와 돌봄, 폐교 활용 등 도정 현안 연구에 착수한다.
의회는 18일 의정회의실에서 '2026년 제2회 정책연구용역 심의위원회'를 열고 의원 연구단체가 신청한 정책연구용역 8건을 모두 통과시켰다고 밝혔다.
이번에 승인된 과제는 8개 의원 연구단체가 한 건씩 제안했다. 주요 연구 분야는 교육격차 해소, 경남형 통합돌봄 모델 개발, 지역연계관광 활성화, 지역학 진흥 등이다.
지역인재 공공리더 양성, 폐교·유휴시설 활용 방안, 도시공간 재창출, 의회사무처 인력 효율화도 연구 대상에 포함됐다.
이번 용역은 제13대 전반기 도의회 출범 이후 새로 등록한 의원 연구단체의 첫 정책연구 활동이다. 연구 결과는 조례 제·개정과 5분 자유발언, 도정질문 등 의원들의 입법·의정활동에 활용될 예정이다.
새로 구성된 심의위원회는 대학교수와 연구원 등 외부 전문가 5명, 도의원 4명 등 모두 9명으로 구성됐다. 위원장에는 강민승 의원(진주5·국민의힘)이 선임됐다.
강민승 위원장은 "정책연구용역이 실효성 있는 과제로 추진되도록 공정하고 내실 있게 심의하겠다"고 말했다.
도의회는 연구단체별 용역 추진 과정을 지원하고 연구 결과가 도민 생활과 연계된 정책으로 이어질 수 있도록 관리할 계획이다.
news2349@newspim.com