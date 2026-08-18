경기도교육청, 교권보호전담관 연수 마무리...22일 발대식 후 본격 활동

AI 핵심 요약beta
- 경기도교육청이 13일과 18일 연수를 마무리했다.
- 교권보호전담관 300명에 대응 절차를 교육했다.
- 22일 발대식 열고 교권보호 체계를 강화한다.
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안민석 교육감 "전담관은 선생님 지키고 경기교육 살리는 막중한 소임"
[수원=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기도교육청은 지난 13일과 18일 진행한 교권보호전담관 대상 역량 강화 연수를 성황리에 마무리했다고 밝혔다.
도교육청에 따르면 이번 연수는 교권보호전담관이 아동학대 피신고, 중대한 교육활동 침해, 악성 민원 등 유형별 사안에 대해 표준화된 대응 절차를 안내하고 전담관의 현장 실무 대응 역량을 높이기 위해 마련됐다.
18일 연수 현장을 찾은 안민석 교육감은 참석한 교권보호전담관들을 격려하고 감사의 뜻을 전했다. 행사 일정은 안 교육감 인사말을 시작으로 교권보호전담관 제도 안내, 유형별(아동학대 피신고·중대 교육활동 침해·악성 민원) 대응 연수, 전문가 특강 순으로 전개됐다.
특히 유형별 연수에서는 현장 대응 매뉴얼 개발팀이 직접 참여해 실제 사례와 대응 전략을 설명했다. 이어 열린 특강에서는 문나연 교권보호단 부단장(변호사)이 '현장에서 활용하는 교권 관련 법률과 제도'를 주제로 실무 중심의 강의를 진행했다.
교권보호전담관은 아동학대 피신고나 악성 민원 등으로 어려움을 겪는 교원을 사안 발생 초기부터 종결까지 1대 1로 전담 지원하는 제도다. 도내 교원, 변호사, 의사, 상담전문가, 경찰 등 각 분야 전문가 300명으로 구성됐으며 사실 확인부터 법률 자문, 심리 상담 및 회복, 사후 관리까지 통합적으로 지원한다.
안민석 교육감은 인사말에서 "300명의 교권보호전담관 선발로 현장의 선생님들이 안도하고 위로받을 수 있는 시스템이 구축됐다"며 "전담관 여러분이 빠르게 현장에 투입되어 역할을 해주신다면 선생님이 외롭지 않게 사안에 대응할 수 있을 것"이라고 강조했다.
이어 "교육의 희망을 살리는 것이 대한민국의 미래를 살리는 것인 만큼, 여러분의 소임은 선생님을 지키면서 대한민국 교육을 되살리는 매우 막중한 역할"이라며 "시대적이고 역사적인 책무성을 갖고 교권 보호에 적극 임해달라"고 당부했다.
경기도교육청은 오는 22일 교권보호전담관 발대식을 열고 본격적인 활동에 나설 계획이다. 도교육청은 앞으로도 교권보호전담관을 중심으로 예방·대응·회복을 아우르는 통합 지원체계를 강화해 교사는 안심하고 교육에 전념하며 학생은 배움에 힘쓰는 경기교육 환경을 조성해 나갈 방침이다.
1141world@newspim.com