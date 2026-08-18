관악구, '관악 힐링 가드너' 사업 고도화…'주민 정원 리더' 양성 주력

AI 핵심 요약beta
- 관악구가 18일 관악 힐링 가드너 고도화를 밝혔다.
- 주민 봉사 체계를 세워 정원 가꾸기 활동을 확대했다.
- 9월 심화과정을 열어 정원리더 30명을 뽑는다.
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정원 리더 양성 목표로 30명 모집
[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울 관악구는 올해 주민 참여형 정원 관리 모델인 '관악 힐링 가드너' 사업을 한 단계 고도화해 '배움-활동-확산'의 선순환 구조를 구축한다고 18일 밝혔다.
'관악 힐링 가드너'는 이론 교육을 넘어 주민들이 직접 동네 녹지를 가꾸고 돌보는 실천형 마을 정원사를 양성하는 구의 대표적인 사업이다. 앞서 2025년 1·2기 과정이 높은 경쟁률과 만족도를 기록한 데 이어, 올해는 상반기 3기 양성 과정까지 활발히 운영하고 있다.
구는 정기 봉사 참여를 전제로 한 실천 체계를 구축했다. 상반기에는 1~2기 수료생들이 난곡생생정원에서 주 1~2회 '일상 가드닝' 봉사활동을 펼쳤고, 월 1회 '관악 힐링 가드너 그린데이'를 통해 공원, 가로녹지 등 구 곳곳을 합동 관리하며 지역 녹지 가꾸기에 앞장서고 있다.
이에 발맞춰 구는 기본과정을 수료한 힐링가드너를 대상으로 전문적인 심화교육을 제공하는 '힐링가드너 심화과정'을 오는 9월 새롭게 개설한다. 이번 과정은 지역 내 정원 봉사를 주도적으로 이끌어갈 '주민 리더'를 육성해 진정한 주민 참여형 정원 문화를 확산하는 데 목적이 있다.
'기본과정'이 정원의 개념, 식물의 이해, 정원 디자인 입문 등 기초 소양을 다지는 데 집중했다면, '심화과정'은 전문적인 이론 강의와 현장 실습, 정원 봉사로 이어지는 체계적인 과정이다.
심화 교육과정은 ▲토양 심화 ▲전정의 원리와 시기 ▲수형과 생육을 바꾸는 기술 ▲병해충 판별·방제 실습 ▲가을 식재·월동관리 등 이론 과정(6강)과 정원 조성, 식물·녹지 관리 등 실무 중심의 실습 과정(7강)으로 알차게 구성됐다.
교육은 강감찬 도시농업센터와 낙성대공원 앞 바람길숲, 난곡생생정원에서 9월 4일부터 11월 21일까지 3개월간 총 13회에 걸쳐 진행된다.
모집 대상은 힐링가드너 1~3기 수료자며, 구는 이번 심화과정에 30명을 모집한다. 단, 월 1회 이상, 총 30시간 이상 자원봉사 활동·정원 관련 행사에 참여할 수 있어야 가능하다. 접수는 오는 19일부터 선착순으로 진행되며, 대상자에게 개별 문자로 온라인 신청 링크가 발송될 예정이다.
힐링가드너 일반과정 2기 수료생 A씨는 "지역 정원을 가꾸는 일에 직접 참여할 수 있는 기회를 얻어 기뻤다"며 "앞으로도 주민들이 정원을 통해 치유와 즐거움을 누릴 수 있도록 관악구 곳곳을 아름답게 가꾸고 싶다"면서 심화과정에 대한 기대감을 내비쳤다.
박준희 구청장은 "관악 힐링 가드너는 주민이 직접 도시 환경을 가꾸는 참여 행정의 대표적인 모범 사례"라며 "심화 교육 과정을 통해 지역의 든든한 정원리더를 양성하고, 구민들의 발길이 닿는 모든 곳에서 휴식과 여유를 즐길 수 있도록 힐링·정원도시 관악을 만들어 가겠다"고 전했다.
kh99@newspim.com