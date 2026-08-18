【韩股收盘】 获利回吐拖累韩国股市 KOSPI指数失守6900点

纽斯频通讯社首尔8月18日电 韩国股市18日冲高回落，主要股指收盘下跌。受半导体板块早盘走强带动，韩国综合股价指数（KOSPI）盘中一度突破7200点，但随着获利回吐盘集中涌现，指数回吐全部涨幅并跌至6800点区间收盘。韩国创业板指数（KOSDAQ）受机构投资者抛售影响，收盘跌逾3%。

图为首尔中区韩亚银行交易大厅。【图片=纽斯频通讯社】

韩国交易所数据显示，KOSPI指数当天收于6869.83点，较前一交易日下跌108.11点，跌幅1.55%。个人投资者和外国投资者分别净买入1.1978万亿韩元和468亿韩元，机构投资者净卖出1.1928万亿韩元。

权重股多数收跌。其中，三星电子优先股下跌3.73%，SK Square下跌1.65%，三星电机下跌7.57%，现代汽车下跌3.97%，LG新能源下跌5.01%，三星生物制剂下跌1.10%。三星生命上涨3.16%，三星物产收平。

早盘领涨市场的大型半导体股盘中明显回吐涨幅。三星电子收于26.85万韩元，下跌2.19%；SK海力士收于166.2万韩元，上涨1.03%。盘初，三星电子和SK海力士股价一度分别上涨逾4%和8%。

大信证券表示，市场此前对半导体板块保持较强信心，但由于韩国股市此前已连续5个交易日上涨，市场出现技术性调整和获利了结。此外，美国与伊朗相关地缘政治不确定性再度引发市场关注，也对投资情绪造成影响。

KOSDAQ指数收于834.20点，较前一交易日下跌30.45点，跌幅3.52%。其中，个人投资者净买入4544亿韩元，外国投资者和机构投资者分别净卖出201亿韩元和4164亿韩元。

当天，首尔外汇市场韩元对美元汇率收于1美元兑1411.8韩元，较前一交易日上涨1.2韩元。（完）

韩国纽斯频（NEWSPIM·뉴스핌）通讯社