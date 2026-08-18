안산 탄도항서 '누에섬 선셋 페스타' 개최...주말 힐링 축제

AI 핵심 요약beta
- 안산도시공사가 18일 누에섬 선셋 페스타를 29일부터 개최한다고 밝혔다.
- 탄도항·누에섬서 선셋 4중주와 바닷길 힐링패스를 운영한다.
- 요트·갯벌·초밥 체험과 주차 지원으로 체류형 관광을 추진한다.
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노을 배경 클래식 4중주·한호전 연계 초밥 클래스·요트 체험 등 다채
[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 서해 대표 일몰 명소인 안산 탄도항과 누에섬 일원에서 붉은 노을과 바닷길을 배경으로 한 주말 힐링 축제가 펼쳐진다.
경기 안산도시공사는 안산시, 한국관광공사와 함께 오는 8월 29일부터 9월 12일까지 매주 토요일마다 '2026 누에섬 선셋 페스타'를 공동 개최한다고 18일 밝혔다.
공사에 따르면 이번 축제는 한국관광공사의 '빅데이터 기반 관광 컨설팅'을 바탕으로 단순 당일치기 관광에 머물던 탄도항 일대를 체류형 웰니스·미식 거점으로 도약시키기 위해 기획됐다. 바닷길 산책과 해양 웰니스, 클래식 공연을 결합해 누에섬의 하루를 오감으로 즐길 수 있도록 구성한 것이 특징이다.
축제의 하이라이트는 바다와 음악이 어우러지는 '탄도 바닷길 선셋 4중주'이다. 해가 기울고 바닷길이 열리는 시간에 맞춰 매회 오후 6시부터 서해 낙조를 무대로 클래식 4중주 연주가 펼쳐지며 별도 예약 없이 누구나 무료로 감상할 수 있다.
바닷길을 걸으며 웰니스 미션을 수행하는 '누에섬 바닷길 힐링패스'와 한국호텔관광실용전문학교 전문 셰프와 함께하는 '한호전 셰프와 함께하는 초밥 체험 클래스'도 매회 함께 진행된다. 특히 초밥 체험 클래스는 탄도항 수산물직판장의 지역 수산물을 활용해 전문 셰프와 함께 직접 초밥을 만들고 맛보는 프로그램으로 지역의 미식과 관광을 잇는 대표 체험 콘텐츠다.
지역과 연계한 체류형 관광 프로그램도 눈길을 끈다. 탄도어촌계와 함께하는 '탄도 갯벌 체험'을 비롯해 경기해양레저협회와 연계한 '바닷길 요트 체험', 지역 숙박업체 할인 혜택 등도 마련했다.
일자별로는 ▲8월 29일과 9월 12일 '바닷길 요트 체험' ▲9월 5일 슬로우 워킹과 싱잉볼을 결합한 '누에섬 슬로우 테라피'가 진행된다.
현장의 재미를 더할 참여형 이벤트도 다채롭다. 공사는 탄도의 초성 'ㅌㄷ'을 활용해 ▲'투닥투닥 밸런스 게임' ▲'타닥타닥 노을사진 챌린지' ▲1년 뒤 도착하는 '토닥토닥 나에게 쓰는 엽서' ▲'터덜터덜 ASMR 산책' 등 4종 이벤트를 선보인다.
방문객 편의를 위해 탄도항 일대 직판장 주차장과 제1·2·3주차장, 임시주차장을 운영할 예정이며 축제 기간 '바다에서 도시로, 다시 바다로' 기획전시가 열리는 안산어촌민속박물관도 무료로 입장할 수 있다.
주요 사전예약 프로그램은 여행 플랫폼 '트립파인더'를 통해 신청할 수 있으며 자세한 정보는 안산도시공사 공식 블로그 채널에서 확인할 수 있다.
김형호 안산도시공사 시설본부장은 "탄도항과 누에섬이 가진 독보적인 자연 경관에 빅데이터 기반의 차별화된 관광 콘텐츠를 더했다"며 "시민과 관광객들이 서해의 아름다운 노을 속에서 특별한 휴식과 추억을 만들길 바란다"고 말했다.
1141world@newspim.com