[현장톡] 김혜준 "'킬쇼2', 지안의 반격과 성장…배우로서도 한 단계 성장"

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜준이 '킬러들의 쇼핑몰2'를 통해 한층 성장한 정지안의 모습을 완성했다.

김혜준은 지난 13일 서울 삼청동에 위치한 한 카페에서 인터뷰를 진행했다. 그는 "배우로서, 인간으로서, 시청자로서 애정하고 사랑하는 작품인데 많은 사랑을 받아 감사하다"며 "떠나보내려니 아쉽기도 하지만 행복하다. 마지막 회를 보면서 후련하기도 하고, 시원섭섭하기도 했다. 배우들이 보고 싶었다"고 '킬러들의 쇼핑몰2' 종영 소감을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜준. [사진=매니지먼트mmm] 2026.08.18 moonddo00@newspim.com

'킬러들의 쇼핑몰2'에서 김혜준이 연기한 정지안은 시즌1에서 생존을 위해 고군분투했던 인물이었지만, 시즌2에서는 자신에게 소중한 사람들을 지키기 위해 직접 반격에 나서는 인물로 성장했다.

김혜준은 "시즌1에서 지안의 목표가 오로지 생존이었다면, 시즌2는 주변 사람들을 지키기 위한 반격이었다"며 "액션 장면을 위해 액션스쿨에서 많이 연습했고, 총기팀에서 연습용 '워 벨트'를 받아 늘 손에 쥐고 연습했다. 다른 배우들이 촬영할 때도 탄창을 빨리 가는 법 등을 연습하며 익숙해지려고 노력했다"고 설명했다.

지안이 소중한 것을 잃으며 겪는 절망감은 김혜준에게도 쉽지 않은 감정이었다. 그는 "희망을 조금이라도 가지고, 조금이라도 웃으려고 하는 순간에 다 앗아가는 상황이었다"며 "그런 절망감을 연기하면서 나도 힘들었다. 하지만 그런 고통이 있어야 지안이가 성장할 수 있지 않을까 생각했다. 리더십과 카리스마를 갖추는 과정이라고 생각했다"고 밝혔다.

배우 김혜준이 20일 오전 서울 영등포구 콘래드 호텔에서 열린 드라마 '킬러들의 쇼핑몰2' 제작발표회에서 포즈를 취하고 있다. [사진 = 뉴스핌DB]

시즌1부터 함께한 이동욱과의 호흡에 대해서도 깊은 신뢰를 드러냈다. 김혜준은 "시즌1 촬영뿐만 아니라 이후 홍보 활동까지 함께하면서 내 마음을 잘 이해해주는 사람이 이동욱 오빠였다"며 "시즌2에서는 특히 힘을 많이 실어주셨다"고 말했다.

이어 "'시즌2의 주인공은 정지안'이라고 많은 곳에서 이야기했고, 현장에서도 '네가 주인공이잖아'라고 말해주셨다. 그게 힘을 실어주는 거라고 생각했다"며 "믿어주시는 만큼 자신감 있게 연기했고 책임감도 많이 느꼈다. 실제로도 나와 동욱 오빠가 정지안과 정진만의 관계 같았다. 언제나 든든했다"고 전했다.

시즌2에 새롭게 합류한 유현수와의 인연도 각별했다. 김혜준은 유현수, 금해나와 통영에서 한 달가량 함께 생활하며 가까워졌다고 했다.

그는 "현수 배우가 시즌2에 합류하기도 했고 잘하고 싶은 마음이 커서인지 긴장된 상태로 왔더라. 그 마음을 내가 너무 잘 안다"며 "그런 부담을 느끼지 않았으면 좋겠다는 마음에서 자주 함께 있으려고 노력했다. 내가 선배들에게 받았던 다정함을 따라서 한 것뿐"이라고 말했다.

특히 유현수가 첫 정산금을 받아 동료들에게 식사를 대접했던 일화를 공개하며 훈훈함을 전했다. 김혜준은 "현수 배우가 첫 정산을 받았다며 꼭 밥을 사게 해달라고 해서 족발을 사줬다. 첫 정산금으로 밥을 사다니 정말 감동이었다"며 "이것만은 우리가 얻어먹겠다고 하고 맛있게 먹었다"고 웃었다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김혜준. [사진=매니지먼트mmm] 2026.08.18 moonddo00@newspim.com

시즌2 출연을 결정하면서 느꼈던 부담감도 털어놨다. 김혜준은 "시즌2가 나온다는 건 시즌1이 잘됐다는 반증이니 기쁘면서도 어떤 걸 보여줘야 할지 부담이 들었다"며 "배우로서, 캐릭터로서 성장한 모습을 보여줘야 한다고 생각했다. 그 부담감이 오히려 원동력이 됐다"고 밝혔다.

그에게 정지안의 가장 큰 성장은 '머더헬프'의 대표가 된 것이었다. 김혜준은 "지안이가 킬러의 삶을 인정하고 '머더헬프'의 대표가 됐다는 것이 가장 큰 성장"이라며 "도망가고 뿌리치는 게 아니라 반격을 하게 됐고, 조금이라도 삼촌을 이해하고 받아들였다는 게 지안이의 성장과 확장이라고 생각한다"고 설명했다.

배우 김혜준 역시 이번 작품을 통해 한 단계 성장했다고 자평했다. 그는 "배우 김혜준으로서는 또 하나의 경험을 한 것"이라며 "시즌2를 내놓고 주인공으로서 이야기를 끌고 가는 것 자체가 분명히 성장한 것이라고 생각한다"고 말했다.

시리즈의 대표적인 대사 '잘 들어'에 대한 남다른 의미도 밝혔다. 김혜준은 "'잘 들어'는 지안에게 삼촌의 보이지 않는 사랑이다. 정진만이 어떻게든 지안을 살리고 싶어서 하는 말"이라며 "나에게는 시그니처 대사다. 살면서 그런 대사 하나 있는 건 정말 좋은 일인 것 같다"고 말했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 킬러들의 쇼핑몰2 예고편. [사진=디즈니+] 2026.06.17 moonddo00@newspim.com

액션 역시 시즌1과 확연히 달라졌다. 김혜준은 "시즌1에서는 맨몸 액션이었다면 이번에는 총기 액션이 많았다"며 "총을 많이 쏴서 속 시원하다고 생각했는데 다른 배우들의 액션을 보면서 또 다른 걸 해보고 싶다는 생각이 들었다. 검 액션을 해보고 싶다"고 새로운 도전을 향한 욕심을 내비쳤다.

현재 tvN '최애의 사원'을 통해 로맨틱 코미디까지 선보이고 있는 김혜준은 서로 다른 장르의 작품을 동시에 보여줄 수 있다는 점에서 만족감을 드러냈다.

김혜준은 "처음에는 오픈 시기가 겹쳤을 때 시청자들이 혼란스럽거나 하나에 집중하지 못하면 어쩌지 걱정했다"며 "그런데 극과 극이라 오히려 분리가 잘되는 것 같더라. 다양한 모습을 한 번에 보여드릴 수 있어서 배우로서는 재미있는 경험을 하고 있다"고 말했다.

moonddo00@newspim.com