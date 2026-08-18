스트레이키즈, 美 '빌보드 200' 9연속 1위…"끝없는 성장 보여드릴 것"

AI 핵심 요약beta
- 스트레이키즈가 16일 빌보드 200 9연속 1위를 했다.
- 열 번째 미니앨범 디스 앤드 댓으로 36만9000유닛을 기록했다.
- 21세기 그룹 최다 1위 기록과 자체 최고 판매고를 세웠다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 이지은 기자 = JYP Ent. 그룹 스트레이키즈가 미국 빌보드 메인 앨범 차트 '빌보드 200'에 9연속 1위라는 신기록을 세웠다.
미국 빌보드가 16일(현지시각) 발표한 예고 기사에 따르면, 스트레이 키즈가 지난 7일 발매한 열 번째 미니앨범 '디스 앤드 댓'(THIS & THAT)이 메인 앨범 차트 '빌보드 200' 1위에 올랐다. 이로써 21세기에 이 차트에서 가장 많은 1위를 기록한 그룹이 됐다.
'빌보드 200' 최정상에 등극했다. '빌보드 200'은 실물 음반과 디지털 앨범 등 앨범 판매량, 스트리밍 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(SEA), 디지털 음원 다운로드 횟수를 앨범 판매량으로 환산한 수치(TEA)를 합산한 앨범 유닛으로 순위를 매긴다.
스트레이키즈는 앨범 판매량 35만 7000장, SEA 1만 1000장, TEA 1000장으로 총 36만 9000유닛을 기록했다. 전작 대비 25% 증가세로 발매 첫 주 미국에서 자체 최고 판매고를 올리고 통산 아홉 번째 '빌보드 200' 정상을 찍었다.
스트레이키즈는 통산 아홉 번째 '빌보드 200' 1위를 통해 2020년대 전체 아티스트 중 테일러 스위프트와 1위 앨범 수 최다 타이기록을 이뤘다. 역대 그룹 기준으로는 비틀스에 이어 롤링스톤스와 어깨를 나란히 했다. 또 비틀스 이후 9개 앨범을 최단기간 1위에 올린 아티스트로 이름을 떨쳤다.
이에 스트레이키즈는 소속사를 통해 "음악을 진심으로 사랑하고, 음악을 통해 많은 분들께 긍정적 에너지와 힘을 드리고자 하는 팀으로서 '빌보드 200' 9연속 1위라는 대기록을 맞이하게 되어 매우 영광스럽다"라며 소감을 밝혔다.
이어 "자신의 길을 스스로 찾아 나가겠다는 팀명 '스트레이키즈'라는 의미처럼, 앞으로 틀에서 벗어난 저희만의 음악 스펙트럼을 넓혀나갈 것"이라고 강조했다.
이들은 "운명처럼 데뷔 9년 차에 아홉 번째 '빌보드 200' 1위를 하게 됐다. 21세기 그룹 최다 1위 레코드라는 성과를 얻은 만큼 K팝 그룹으로서 뜻깊은 의미를 되새기게 된다"라며 "무엇보다 변함없이 스트레이 키즈를 응원해 주는 스테이(팬덤명) 여러분 덕분에 이룰 수 있었다"라며 고마움을 전했다.
스트레이키즈는 "언제나 저희 곁에서 함께 나아가는 스테이의 큰 사랑에 힘입어 스트레이 키즈는 물론 K팝의 끝없는 성장을 전 세계 음악팬분들께 보여드리고 싶다. 다시 한번 진심으로 감사드린다"라고 전했다.
alice09@newspim.com