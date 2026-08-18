성시경·딘딘, '신빨스테이' 객주·집사 출격…K샤머니즘 힐링 투어 이끈다

AI 핵심 요약beta
- 성시경과 딘딘이 2026년 18일 디즈니+ 신빨스테이에 합류했다.
- 신빨스테이는 운명술사들이 글로벌 숙박객을 맞는 K샤머니즘 예능이다.
- 운명전쟁49 인기에 42개국 신청이 몰렸고 2027년 공개된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 성시경과 딘딘이 디즈니+ 오리지널 예능 '신빨스테이'에서 각각 객주와 집사로 호흡을 맞춘다.
디즈니+의 오리지널 예능 '신빨스테이'는 신빨 좋은 운명술사들이 글로벌 숙박객들의 운명에 체크인하는 K샤머니즘 힐링투어. K샤머니즘의 글로벌 열풍을 이끌며 디즈니+ 대표 예능 IP로 인정받은 '운명전쟁49' 제작진과 디즈니+가 손을 잡고 제작하는 '운명전쟁49'의 스핀오프작이다.
'운명전쟁49'는 공개 후 12일간 누적 집계 기준, '한국에서 가장 많이 시청된 작품' 1위에 오르며 센세이셔널한 화제를 불러일으킨 바 있다. 'K샤머니즘'이라는 신선한 소재를 대중적으로 풀어낸 과감한 시도는 국내를 넘어 전 세계에 신선한 충격을 선사했다. 이 같은 열기는 '신빨스테이' 글로벌 숙박객 모집으로 이어졌다. 미국, 일본, 프랑스, 멕시코, 인도, 르완다 등 전 세계 6대륙 42개국에서 신청이 쇄도해 큰 화제를 모았다.
또한, '신빨스테이'에는 '운명전쟁49'의 우승자 윤대만과 21년차 이소빈 만신, MZ 무당 지선도령, 훈남 무당 매화도령 등 신빨 날리는 운명술사들이 총출동한다. 이들은 글로벌 숙박객만을 위한 K샤머니즘 투어는 물론, 고민 상담까지 함께 하며 '신빨스테이'에서만 가능한 독보적인 힐링 경험을 예고한다. 운명술사들의 점사를 통해 저마다의 사연을 들여다보며 느끼는 샤머니즘의 신비로움과 상처를 어루만지는 따뜻함이 때로는 깜짝 놀랄 전율을, 때로는 뭉클한 감동을 선사할 전망이다.
이 가운데, 성시경이 '신빨스테이'를 이끌어갈 객주로 확정돼 관심을 모은다. 성시경은 뛰어난 언어 능력과 수준급 요리 실력, 편안한 진행 실력까지 겸비한 '준비된 객주'로 '신빨스테이'의 운영을 책임질 예정이다. 부드러운 카리스마로 '신빨스테이'를 이끌어갈 객주 성시경의 활약에 기대감이 상승한다.
딘딘은 성시경의 '든든한 집사'로 합류해 힘을 보탠다. 성시경과 딘딘의 티키타카 호흡이 활력을 더할 전망. 딘딘은 국적을 막론하고 전 세계에 통하는 특유의 친화력과 유머감각을 발산할 예정으로, 친근감이 폭발하는 딘딘 표 케어가 숙박객들에게 마치 고향집 같은 편안함을 선사할 것으로 보인다.
이처럼 객주 성시경, 집사 딘딘에 신빨 날리는 운명술사들이 뭉쳐 완벽한 황금 조합을 완성한 가운데, 이들이 '신빨스테이'에 체크인한 글로벌 숙박객들과 어떤 케미스트리를 만들어낼지, 어디서도 본 적 없는 K샤머니즘 힐링 투어가 궁금증을 증폭시킨다.
K샤머니즘의 새로운 챕터를 열 것으로 기대를 모으는 '신빨스테이'는 오는 2027년 디즈니+를 통해 전 세계에 공개될 예정이다.
moonddo00@newspim.com