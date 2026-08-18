이동석 충주시장 "시민이 쓰는 시설, 시민 눈높이서 관리해야"

AI 핵심 요약beta
- 이동석 충주시장이 18일 공공시설 점검을 주문했다.
- 복지회관 등 시민 이용 시설의 안전·청결을 살폈다.
- 내년도 업무계획과 예산 대응도 철저히 하라고 했다.
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[충주=뉴스핌] 백운학 기자 = 이동석 충주시장이 시민들이 일상적으로 이용하는 공공시설을 대상으로 안전과 청결, 운영 효율성을 꼼꼼히 챙기라고 주문했다.
이 시장은 18일 열린 현안 업무보고회에서 복지회관과 청년몰, 어린이 과학관, 공영주차장, 문화회관, 수련원, 종합 운동장, 물놀이터 등 주요 시민 이용 시설의 운영 실태와 안전 상황을 점검했다.
그는 이 자리에서 "시민 이용 시설의 안전과 청결, 운영 효율성을 상시 점검하는 체계를 강화해야 한다"며 "시의 얼굴과 같은 시설에 부족함이 없도록 시민 눈높이에서 꼼꼼하게 살펴달라"고 말했다.
이어 "시민들이 실제로 체감할 수 있는 서비스가 무엇인지 끊임없이 찾아야 한다"며 현장 중심의 행정을 강조했다.
내년도 시정 준비도 주문했다.
이 시장은 "내년도 주요 업무 계획과 예산 편성에 발 빠르게 대응할 수 있도록 업무에 전념할 수 있는 분위기를 만들고 추진 상황도 꼼꼼하게 점검해야 한다"고 했다.
그러면서 "충주가 다양한 분야에서 좋은 성과를 내고 있다"며 "하반기에도 이런 흐름이 이어질 수 있도록 꾸준히 노력해 달라"고 당부했다.
baek3413@newspim.com