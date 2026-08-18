부산시, 18~31일 장산1·2터널 야간 부분통제…안전성 확보

AI 핵심 요약beta
- 부산시가 18일 장산터널 유도등 설치에 들어갔다.
- 시는 18일부터 31일까지 일부 차로를 통제했다.
- 긴급 대피를 돕고 터널 안전성을 높이기로 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
운전자의 안전한 대피 환경 제공
[부산=뉴스핌] 남동현 기자 = 부산시가 해운대 장산터널 이용자들의 안전성 확보를 위해 유도등을 설치한다.
시는 장산1, 2터널 내 유도등 설치 공사를 위해 18일부터 31일까지 해운대구 장산터널 일원 일부 구간의 교통을 통제한다고 밝혔다.
유도등은 터널 내부에서 운전자나 보행자가 현재 위치와 터널 출입구까지의 거리를 확인할 수 있도록 설치하는 안내 조명 시설이다. 시는 이번 설치 공사를 통해 긴급 상황 발생 시 신속한 대피를 돕고 터널 이용자의 안전성을 높인다는 계획이다.
교통 통제는 출퇴근 시간대 혼잡을 피하기 위해 통제일 매일 오후 10시부터 다음 날 오전 5시까지 시행한다. 통제는 8월 31일 오전 5시에 최종 해제될 예정이다.
통제 기간에는 장산1, 2터널 상·하행선 각 3개 차로 가운데 1차로만 통제하고 나머지 2개 차로는 정상 통행이 가능하도록 운영해 시민 불편을 줄이기로 했다.
이번 공사는 부산시 도로계획과가 시행하고 시공은 ㈜거정, 감리는 보원엔지니어링㈜이 맡는다.
백명기 부산시 도시계획국장은 "이번 공사를 통해 터널을 이용하는 운전자에게 보다 안전한 교통 환경을 제공하는 것이 목표다"라며 "교통 통제 기간 시민 여러분의 협조와 양해를 부탁한다"고 말했다.
ndh4000@newspim.com