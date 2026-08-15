[KLPGA] 4승 도전 '슈퍼 루키' 김민솔, 메디힐·한국일보 챔피언십 3R 공동 선두

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[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=신인 최초 시즌 4승에 도전하는 김민솔이 한국여자프로골프(KLPGA) 투어 메디힐·한국일보 챔피언십(총상금 12억 원) 3라운드에도 선두 자리를 지켰다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=김민솔이 메디힐 한국일보 챔피언십 3R 1번홀에서 티샷을 하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.08.15 iaspire@newspim.com

김민솔은 15일 경기도 포천의 몽베르컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 3라운드에서 버디 5개와 보기 1개로 4언더파 68타를 적어냈다. 중간 합계 13언더파 203타를 기록한 김민솔은 이날 7타를 줄인 최예림과 함께 리더보드 가장 위에 이름을 올렸다. 최종일 챔피언조에서 우승에 도전한다.

전날 이번 대회 단독 선두에 오른 김민솔은 이날 전반 안정적으로 경기를 풀어갔다. 7번 홀(파4)과 8번 홀(파3) 연속 버디를 낚으며 기세를 올렸다. 10번 홀(파4)에서도 한 타를 줄인 김민솔은 13번 홀(파4)서 이날 유일한 보기를 기록했다. 하지만 14번 홀(파5)과 15번 홀(파3)에서 연속 버디를 기록하며 선두 자리를 지켰다.

이미 iM금융오픈과 메르세데스-벤츠 한국여자오픈, 맥콜·모나 용평 오픈 정상에 서며 시즌 3승을 거둔 김민솔은 대기록에 도전한다. 이번 대회까지 우승하면 KLPGA 투어 최초로 루키 시즌 4승을 달성한다.

[서울=뉴스핌] 이웅희 기자=최예림이 메디힐 한국일보 챔피언십 3R 3번 홀에서 버디를 기록하고 홀아웃 하고 있다. [사진=KLPGA] 2026.08.15 iaspire@newspim.com

최예림은 '슈퍼루키' 김민솔의 우승 저지와 함께 생애 첫 우승에 도전한다. 2018년 정규투어에 데뷔한 이래 준우승만 9차례 기록한 만큼 최예림도 우승이 절실하다.

이지현은 버디 10개와 보기 1개로 9언더파를 몰아치며 코스 레코드 타이기록을 작성한 이지현은 중간 합계 11언더파 205타로 3위까지 치고 올라갔다. 김민솔을 뒤쫓고 있는 서교림은 6타를 줄이며 다시 4위(10언더파 206타)로 올라가며 우승의 희망을 이어갔다.

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