한국 여자배구, 일본에 0-3 완패...동아시아선수권 결승행 좌절

AI 핵심 요약beta
- 한국 여자배구 대표팀이 15일 일본에 0-3으로 졌다.
- 동아시아여자배구선수권 준결승서 결승 진출이 무산됐다.
- 한국은 16일 3위 결정전에서 대회를 마무리한다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 차상현 감독이 이끄는 한국 여자배구 대표팀(세계랭킹 28위)이 '숙적' 일본(6위)의 벽을 넘지 못하고 2026 동아시아여자배구선수권대회 결승 진출에 실패했다.
한국은 15일 홍콩 퀸 엘리자베스 스타디움에서 열린 대회 준결승전에서 일본에 세트 점수 0-3(17-25, 18-25, 21-25)으로 완패했다.
공격에서는 나현수(현대건설)가 11점, 정윤주(흥국생명)가 10점을 올리며 두 자릿수 득점으로 고군분투했다. 대표팀은 이주아(IBK기업은행)가 혼자 4개의 가로막기 득점을 올리는 등 팀 블로킹에서 상대에 앞서며 고비마다 상대 공격을 차단했다. 그러나 일본의 견고하고 짜임새 있는 조직력을 넘기엔 역부족이었다.
한국은 1, 2세트 내내 일본의 다채로운 공격 패턴과 빠르게 파고드는 플레이에 고전하며 주도권을 완전히 내줬다. 배수진을 친 3세트에서는 뒷심을 발휘했다. 세트 후반 12-19까지 뒤처지며 무너지는 듯했던 한국은 매서운 추격전을 펼쳐 20-22, 2점 차까지 턱밑까지 따라붙었다. 하지만 일본은 한국 블로커의 손끝을 노린 연속 터치아웃을 유도하며 찬물을 끼얹었고 매치 포인트를 만든 뒤 마지막 득점 역시 같은 방식으로 올리며 경기를 끝냈다.
결승행이 좌절된 한국은 16일 오후 5시 중국-홍콩전 패자와 3위 결정전을 치르며 대회를 마감한다.
psoq1337@newspim.com