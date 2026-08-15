구리시, 81주년 광복절 경축식 개최

AI 핵심 요약beta
- 구리시가 15일 81주년 광복절 경축식을 열었다.
- 독립유공자 유가족과 시민 700여명이 함께했다.
- 신동화 시장은 선열 희생을 기리고 미래를 다짐했다.
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[구리=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 구리시는 15일 81주년 광복절을 맞아 구리아트홀 코스모스 대극장에서 '제81회 광복절 경축식'을 개최했다고 밝혔다.
시에 따르면 이날 경축식에는 독립 유공자 유가족과 시민 등 700여 명이 참석해 조국의 국권 회복을 위해 헌신한 순국선열과 애국지사의 희생을 기리는 시간을 가졌다.
이날 행사는 보훈 문화 발전 유공자에 대한 구리시장 표창 수여를 시작으로 광복회 구리시지회가 주최한 '제1회 광복절 미술 실기 대회' 입상자 시상, 경축사, 독립 유공자 유가족에 대한 감사 꽃다발 증정, 구리시태권도시범단과 구리시립합창단의 경축 공연, 광복절 노래 제창, 만세삼창 순으로 진행됐다.
신동화 구리시장은 경축사에서 "나라를 되찾기 위해 자신을 던지신 순국선열과 정의로운 나라를 세우기 위해 헌신하신 애국지사, 오랜 희생과 헌신의 세월을 견뎌 오신 유가족 여러분께 머리 숙여 깊은 경의를 표한다"고 말했다.
이어 "19만 구리 시민과 함께 선열들이 피와 눈물로 써 내려간 독립의 역사를 이어받아 시민이 주인이 되는 빛나는 구리시, 더 포용적이고 정의로운 구리시의 미래를 열어 가겠다"고 밝혔다
asj7376@newspim.com