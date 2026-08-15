[LPGA] 최혜진, 포틀랜드 클래식 2R 2위 유지…선두와 1타차

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진이 미국여자프로골프(LPGA) 투어 스탠더드 포틀랜드 클래식(총상금 200만 달러) 둘째 날에도 선두권을 유지하며 데뷔 첫 우승을 향한 발판을 마련했다.

최혜진은 15일(한국시간) 미국 오리건주 포틀랜드의 컬럼비아 에지워터 컨트리클럽(파72)에서 열린 대회 2라운드에서 보기 없이 이글 1개와 버디 3개를 묶어 5언더파 67타를 쳤다. 1라운드에서 6언더파를 쳐 공동 2위에 올랐던 최혜진은 중간합계 11언더파 133타를 기록하며 공동 2위 자리를 지켰다. 단독 선두 아르피차야 유볼(태국·12언더파 132타)과는 단 1타 차다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 최혜진. [사진=LPGA] 2026.08.15 psoq1337@newspim.com

2022년 LPGA 투어 데뷔 후 아직 승리가 없는 최혜진은 이틀간 단 하나의 보기만 기록하는 선전을 펼쳤다. 2주 전 메이저 대회 AIG 여자오픈 컷 탈락의 아쉬움을 뒤로하고 한 주 휴식 후 돌아온 무대에서 특유의 정교한 샷감을 회복했다.

1번홀에서 출전한 최혜진은 5번홀(파5)과 6번홀(파4) 연속 버디에 이어 7번홀(파5)에서 투온에 성공하며 깔끔한 이글을 낚았다. 불과 3개 홀에서 4타를 줄이는 기염을 토했다. 12번홀(파5)에서 버디를 추가한 뒤 남은 홀을 모두 파로 막아내며 보기 프리 라운드를 완성했다. 페어웨이는 한 차례, 그린은 두 차례만 놓치는 날카로운 샷 감각이 빛났다.

경기 후 최혜진은 " 보기 없는 라운드를 치러 기쁘다. 어제보다 코스 적응도 잘 되고 감이 좋았다"며 "다시 첫날부터 시작한다는 마음으로 남은 라운드에 임해 만족스러운 결과를 내겠다"고 각오를 다졌다.

[서울=뉴스핌] 박상욱 기자 = 유해란. [사진=LPGA] 2026.08.15 psoq1337@newspim.com

올 시즌 메이저 2승을 올린 유해란은 4타를 줄여 중간합계 9언더파 135타로 지노 티띠꾼(태국), 로즈 장(미국) 등과 함께 공동 5위에 올랐다. 최운정과 안나린, 주수빈은 공동 17위(7언더파 137타), 전지원은 공동 27위(6언더파 138타)에 자리했다. 신인 황유민은 공동 48위(4언더파 140타)로 컷을 통과한 반면 디펜딩 챔피언 이와이 아키에(일본)는 공동 96위(이븐파 144타)로 짐을 쌌다.

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