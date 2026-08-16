여의도 한강공원서 빅뱅 20주년 기념행사…'한강' K-컬쳐 명소로

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한강 야경·드론쇼·불꽃놀이 어우러져 볼거리 제공

[서울=뉴스핌] 이경화 기자 = 서울시는 오는 19일 저녁 8시 여의도 한강공원 물빛무대 일대에서 아티스트 빅뱅의 데뷔 20주년을 기념하는 팬 이벤트 '쿠팡플레이와 함께하는 빅뱅 20주년 x 한강 콜라보레이션' 행사가 무료로 열린다고 16일 밝혔다.

행사는 한강 야경을 배경으로 K-POP 콘텐츠와 펼쳐지는 화려한 드론쇼, 불꽃놀이 등이 어우러져 특별한 볼거리를 선사할 예정이다.

지난해 5월 반포한강공원 잠수교 '세븐틴 10주년 기념 행사', 올 3월 여의도 한강공원 'BTS LOVESONG LOUNGE'와 'Spotify X BTS' 행사에 이어 빅뱅 20주년 행사까지 잇따라 한강에서 개최되면서, 서울시는 한강을 글로벌 K-POP의 중심이자, 국내외 관광객이 찾는 대표 문화·관광 명소로 만들겠다는 목표다.

빅뱅 20주년 X 한강 콜라보레이션 행사 [포스터=서울시]

서울시는 시민과 국내외 관광객들이 한강에서 빅뱅 20주년을 함께 즐길 수 있도록 행사장뿐만 아니라 한강 곳곳에서 다양한 볼거리와 즐길거리를 마련해 축제 분위기를 한껏 끌어올린다.

먼저 현장 관람객들의 몰입도를 높이기 위해 물빛무대 인근 수상에는 대형 LED 전광판을 탑재한 배를 띄우고, 둔치의 너른 들판에도 대형 LED 스크린을 설치해 현장 어디서나 행사 콘텐츠를 즐길 수 있도록 한다.

또 반포한강공원의 명물이자 기네스 세계기록에 등재된 세계에서 가장 긴 교량분수인 '달빛무지개분수'에서 행사 전 일주일·행사 당일(8월 13~19일 저녁 8시30분) 빅뱅의 음악과 함께 분수쇼를 가동할 예정이다.

이와 함께 뚝섬한강공원 내 체험형 복합문화공간 '한강플플'의 한강 파노라마존 대형 LED을 비롯해 한강버스 5개 주요 선착장(여의도·망원·압구정·잠실·뚝섬)의 옥외 전광판을 통해 행사 전날까지 티저영상을 송출하며 행사 분위기를 미리 고조시킨다.

시는 행사를 통해 시민은 물론 전 세계 한류 팬들에게 서울의 대표 관광지인 '한강'을 자연스럽게 알리고 서울 방문을 유도하는 새로운 관광 콘텐츠로 발전시켜 나갈 계획이다. 아울러 한강 체류 시간이 늘어나면서 골목상권의 소비도 함께 촉진되는 등 서울시 야간경제 활성화에도 크게 기여할 것으로 기대하고 있다.

시는 행사 당일 글로벌 팬들을 비롯한 많은 인파가 몰릴 것으로 예상됨에 따라 관람객 안전 확보와 쾌적한 행사 환경 조성에도 만전을 기한다. 행사 당일에는 여의도 물빛광장과 임시 야영장 '한강 밤핑' 이용을 일시 중단하고, 관련 안내 사항을 사전에 널리 알려 현장 혼잡을 최소화할 방침이다.

이번 행사의 전 과정은 쿠팡플레이를 통해 생중계돼 현장을 찾지 못한 팬들도 함께 축제를 즐길 수 있다.

박진영 미래한강본부장은 "세계적 K-POP 콘텐츠와 한강의 아름다운 자연·수변 공간이 만나 서울을 찾는 국내외 관광객들에게 특별한 경험을 선사할 것"이라며 "시는 앞으로도 한강을 전 세계인이 찾고 싶어 하는 매력적인 K-컬쳐 명소이자 글로벌 문화관광도시 서울을 대표하는 공간으로 발전시켜 나가겠다"고 전했다.

kh99@newspim.com