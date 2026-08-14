박완수 경남지사, 시도지사협의회장직 마무리…지방 목소리 정책 반영 촉구

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대한민국시도지사협의회 제61차 정기총회

시도지사 15명 참석, 7개 정책 안건 논의

[창원=뉴스핌] 남경문 기자 = 박완수 경남지사가 민선 9기 출범 이후 임시로 맡아온 대한민국시도지사협의회장직을 마무리했다.

경남도는 박 지사가 14일 서울 시도지사협의회 대회의실에서 열린 제61차 정기총회를 주재했다고 밝혔다.

박 지사는 총회에 앞서 참석한 시·도지사들에게 "민선 9기 지방의 이야기가 중앙에 잘 전달될 수 있는 계기가 되길 바란다"고 말했다. 6·3 지방선거에서 당선된 시·도지사들에게 축하 인사도 전했다.

시도지사협의회 임시회장을 맡은 박완수 경남지사가 14일 서울 시도지사협의회 대회의실에서 대한민국시도지사협의회 제61차 정기총회를 주재하고 있다.[사진=경남도] 2026.08.14

이어 협의회 안건 보고를 받은 뒤 중앙정부에 건의할 정책 과제를 지속적으로 발굴하고 건의 사항이 실제 정책에 반영될 수 있도록 후속 대응에도 힘을 모아달라고 요청했다.

참석자들은 지역 간 경쟁보다 지방정부 간 협력을 통해 공동 이익을 높이고, 열악한 지방재정 여건을 개선해야 한다는 데 뜻을 모았다.

박 지사는 임시회장직을 넘기며 신임 회장이 민선 9기 협의회를 이끌 수 있도록 지원하겠다고 밝혔다. 지방정부의 목소리가 중앙정부 정책에 반영될 수 있도록 협의회가 적극적으로 역할을 해달라고 당부했다.

박 지사는 기존 인천시장의 임기 종료로 시도지사협의회 임원 공백이 발생하자 협의회 정관에 따라 최연장자 자격으로 임시회장을 맡아왔다.

그는 지난 6월 30일까지 시도지사협의회 부회장과 중앙지방협력회의 실무협의회 공동위원장으로 활동했다. 지방정부 권한 확대와 재정 자율권 강화를 주장해왔으며 지난해 제9회 중앙지방협력회의를 앞두고 실무협의회를 직접 주재해 '중앙-지방 간 재정협치 강화방안'을 안건으로 올리기도 했다.

이번 총회에서는 박찬대 인천시장이 제19대 협의회장으로 선출됐다. 박 시장의 임기는 이날부터 1년이다.

한편 대한민국시도지사협의회는 지방자치법에 따라 전국 16개 시·도지사로 구성된 협의체다.

news2349@newspim.com