이상이, 웨이브투어스 '향' MV 출연…흑백 영화 같은 감성 열연

AI 핵심 요약beta
- 이상이가 14일 웨이브투어스 새 뮤직비디오에 출연했다.
- 흑백 영화 같은 열연으로 감정선을 섬세하게 살렸다.
- 이상이는 드라마와 영화 합류로 대세 행보를 잇고 있다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 이상이가 글로벌 K-밴드 웨이브투어스의 뮤직비디오 주인공으로 출연해 화제다.
이상이는 오늘(14일) 오후 1시 웨이브투어스 공식 유튜브 채널을 통해 공개된 두 번째 정규앨범 '배드 피시스(bad pieces)' 더블 타이틀곡 '향(hyang)'의 뮤직비디오에 출연, 한 편의 흑백 영화를 연상시키는 열연으로 시선을 사로잡았다.
올드카에 탄 이상이는 CD 플레이어 안에 있는 마른 들꽃을 어루만지는 손길로 이야기의 시작을 알렸다. 그리움, 갈망, 깨달음, 해소의 감정이 느껴지는 이상이의 눈빛과 표정, 누군가에게 말을 건네는 듯한 담담한 립싱크는 특정한 향기를 통해 오래된 기억이 되살아나는 주인공의 순간을 담은 뮤직비디오의 완성도를 극대화하며 몰입도를 높였다.
특히 롱테이크로 이어지는 화면 속에서 대사 없이도 인물의 감정과 기억의 잔상을 표현해내며 감성과 감정을 동시에 자극하는 이상이의 연기는 웨이브투어스의 감각적인 가사와 섬세한 사운드에 빠져들게 하기 충분했다.
한편, 이상이는 금토드라마 MBC '유부녀 킬러'에서 남부서 형사과 강력2팀 경위 이동진 역을 맡아 확고한 신념과 날카로운 수사 본능을 지닌 캐릭터에 완벽히 녹아들어 극의 몰입도를 견인하고 있으며 디즈니+ '상남자', 넷플릭스 영화 '도차비' 등 연이은 작품 합류 소식을 전하며 대세 행보를 이어가고 있다.
moonddo00@newspim.com