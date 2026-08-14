남양주시, 신규 공공택지 예정지·와부 재개발 지역 현장점검 나서

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[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주시는 최현덕 시장이 14일 정부가 발표한 신규 공공택지 예정지와 와부 재개발 지역을 긴급 점검하고 교통 대책과 생활 기반시설 확충 방안을 살폈다고 밝혔다.

최현덕 남양주시장이 와부지역 개발사업 현장을 살펴보고 있다. [사진=남양주시]

시에 따르면 이번 현장점검은 전날 정부가 신규 공공택지 조성 계획 발표와 관련해 신규 공공택지와 기존 재개발 사업이 동시에 추진되는 지역의 교통·생활 여건을 종합적으로 확인하고 선제 대응 방안을 마련하기 위해 실시됐다.

최 시장은 담당 공무원들과 함께 신규 공공택지 예정지를 둘러보며 토지 이용 현황과 인근 주거지역, 도로·철도 등 교통 여건을 집중 점검했다.

이어 와부읍 일대 재개발·정비사업 현장을 찾아 사업 추진 상황과 주민 생활 여건을 살피고 신규 공공택지와 기존 재개발사업을 하나의 생활권으로 연계해 추진할 필요성을 강조했다.

시는 현재 와부지역에 신규 공공택지 2만1700호와 와부읍 재개발 1만1000호 등 총 3만2700호 규모의 개발사업을 추진 중이다.

특히 신규 공공택지와 원도심 재개발사업의 입주 시기가 겹칠 경우 기존 교통망의 부담이 커질 수 있는 만큼 시는 도로·철도·대중교통 등 교통 인프라를 주택 공급과 입주에 앞서 확보하는 '선교통 후입주' 원칙을 최우선으로 추진할 방침이다.

이를 위해 시는 국토교통부와 한국토지주택공사(LH) 등 관계기관과 협의해 광역교통망을 확충하고 대규모 인구 유입에 대응할 실효성 있는 광역교통대책을 마련한다는 계획이다.

또 신규 공공택지에 계획된 농생명바이오 클러스터를 중심으로 관련 기업과 R&D 기관, 대학을 연계해 일자리를 창출하고 남양주 안에서 일하고 생활하는 직주근접형 도시로 조성할 방침이다.

시는 사업 초기부터 시민 의견을 수렴하고 교통·환경·생활SOC 분야 실무협의체를 운영해 추진 상황을 지속 점검할 예정이라고 밝혔다.

최현덕 남양주시장이 와부지역 개발사업 현장을 살펴보고 있다. [사진=남양주시]

최현덕 시장은 "신규 공공택지와 원도심 재개발 사업은 남양주의 미래 생활권과 도시 경쟁력을 결정하는 중요한 사업"이라며 "각 사업을 개별적으로 추진하는 데 그치지 않고 하나의 생활권으로 연계해 입주에 앞서 교통망과 충분한 생활 기반시설이 갖춰질 수 있도록 하겠다"고 말했다.

이어 "원도심과 신규 공공택지가 조화를 이루는 균형 잡힌 도시를 조성해 와부지역의 새로운 르네상스 시대를 열고 남양주의 지속 가능한 발전을 이끌겠다"고 덧붙였다.

asj7376@newspim.com