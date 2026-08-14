안산시의회, 제305회 임시회 일정 확정...24일부터 18일간 개최

!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.

의회운영위서 임시회 일정 및 2026년도 행정사무감사 시기 의결

조례안 등 47개 안건 심의...예결위 9월 2~8일 2026년 추경안 등 심사

[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시의회는 14일 '제304회 임시회 폐회 중 의회운영위원회'를 열고 제305회 임시회 의사일정과 2026년도 행정사무감사 실시 시기를 확정했다고 밝혔다.

14일 의회 제4상임위원회 회의실에서 열린 '제304회 임시회 폐회 중 의회운영위원회'의 모습. 의회운영위원회는 이 회의에서 제305회 임시회를 오는 8월 24일부터 9월 10일까지 18일간 개최하는 것으로 의결했다. [사진=안산시의회]

이날 의회 제4상임위원회 회의실에서 열린 운영위원회에서는 '제305회 안산시의회 임시회 의사일정 협의의 건'과 '2026년도 행정사무감사 실시 시기 및 기간 결정의 건'이 원안 가결됐다.

결정된 의사일정에 따르면 제305회 임시회는 오는 8월 24일부터 9월 10일까지 18일간의 일정으로 열린다. 의회는 이번 임시회 기간 의원 발의 조례안 3건을 포함해 총 47건의 안건을 심의·의결한다.

본회의는 8월 24일 개회를 시작으로 9월 1일과 9일, 10일 등 총 4차례 열리며 4개 상임위원회는 8월 24일부터 31일까지 소관 안건을 심사한다.

예산결산특별위원회는 8월 24일 제1차 회의를 열어 위원장과 부위원장을 선출한 후 9월 2일부터 8일까지 다섯 차례에 걸쳐 추가경정예산안 등을 심사할 예정이다.

아울러 2026년도 행정사무감사는 전국동시지방선거 영향으로 제1차 정례회가 10월로 연기됨에 따라 오는 10월 13일부터 21일까지 9일간 정례회 기간 중 실시하기로 확정했다.

이재복 안산시의회 의회운영위원장은 "제10대 의회 개원 이후 실질적으로 안건을 심의하는 첫 회기인 만큼 회기가 차질 없이 내실 있게 운영될 수 있도록 동료 의원들과 공직자 여러분의 적극적인 협조를 당부드린다"고 밝혔다.

안산시의회는 지난 11일 이번 임시회 안건의 사전 협의와 면밀한 심사를 위해 상임위원회별로 시 집행부와 사전 간담회를 진행한 바 있다.

1141world@newspim.com