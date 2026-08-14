한성숙 총리 "주택 공급 상황, 최우선 과제…'신속한 공급' 중요"

범정부 주택 신속공급 점검회의

"매주 공사 현장 직접 찾아 점검"

"진척 사항, 매월 국무회의 보고"

"청년 주택 공급 금융 정책 제공"

"입주 실소유자 대출 문턱 낮춰"

[세종=뉴스핌] 신도경 기자 = 한성숙 국무총리가 14일 '범정부 주택 신속공급 점검회의'에서 "주택 공급 상황을 총리의 최우선 과제로 두겠다"며 "국민 여러분의 기대에 부응하기 위해서는 신속한 공급이 무엇보다 중요하다"고 강조했다.

한 총리는 이날 오후 정부서울청사에서 열린 회의 모두발언을 통해 이 같은 내용을 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 이길동 기자 = 한성숙 국무총리가 14일 오전 서울 종로구 정부서울청사에서 열린 주택 신속공급 점검 회의를 주재하며 모두발언을 하고 있다. 2026.08.14 gdlee@newspim.com

한 총리는 "어제 정부 부동산 정책 방향의 핵심이 되는 주택 신속공급 방안과 금융 종합대책이 발표됐다"며 "이번 부동산 대책은 수차례 국민 토론회와 온라인 사이트 등을 통해 국민 여러분께서 주신 의견을 바탕으로 정부 내에서 어느 때보다 많은 토론과 고민을 거쳐서 마련됐다"고 했다.

한 총리는 "정부의 공급 역량을 결집한 대책이라는 긍정적인 평가와 민간 공급 활성화에 대한 주택 건설 업계의 환영 입장도 있었으나 향후 실제 착공의 성과를 통해서 실행력을 입증해야 된다는 것이 더 중요하다는 의견도 나왔다"며 "중요한 것은 지적해 주시는 것들처럼 얼마나 빠르게 우리가 이것을 완성해 갈 것인가에 대한 속도"라고 강조했다.

그러면서 "국민 여러분의 기대에 부응하기 위해서는 신속한 공급이 무엇보다 중요하다"며 "대책 내용이 예정된 일정에 따라서 차질 없이 이행될 수 있도록 꼼꼼하게 관리해 가는 것이 중요하다"고 했다.

대책 발표 하루 만에 국무총리 주재로 범정부 주택 신속 공급 점검회의를 개최한 이유에 대해 한 총리는 "대책을 속도감 있게 실행해서 반드시 국민이 체감하는 결과를 만들어 내야 된다고 생각하기 때문"이라며 "앞으로 주택 공급 상황을 총리의 최우선 과제로 두겠다"고 했다.

한 총리는 "매주 공사 현장도 직접 찾아서 점검하고 총리실의 신속 공급 점검팀과 함께 진도를 점검해 진척 사항에 대해 매월 국무회의를 통해 보고하겠다"며 "부처 간 협업이 필요한 사항이나 협조가 필요한 사항들은 적극적으로 조율하고 추진 과정에서 발생하는 여러 사항에 대해서도 신속하게 해결해 나가도록 하겠다"고 말했다.

특히 한 총리는 "청년의 눈높이에 맞는 특화된 주택 공급 금융 프로그램을 제공하고 신혼부부들이 불이익 받는 결혼 페널티는 적극적으로 발굴·해소해서 입주를 앞둔 실수요자들의 대출 문턱을 낮추겠다"며 "주택 공급 촉진을 위해서 사업자 금융 지원을 강화하는 등 현장에서 직접 체감할 수 있는 세부 과제들을 신속하게 추진해서 모든 국민께서 안심하고 살 수 있는 주거 환경을 만들어 나가는 데 최선을 다하겠다"고 했다.

한 총리는 "서류 심사 과정을 위해 절차를 간소화하고 가능한 업무들을 병행 처리하는 등 정부가 지금까지 일해왔던 방식들을 좀 바꾸어서 공급의 속도를 높이겠다"며 "국민 눈높이에 맞는 국민이 살아가실 집의 품질과 안전도 반드시 확보해야 된다"고 당부했다.

sdk1991@newspim.com