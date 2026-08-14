김재원, 새 프로필 공개…한층 깊어진 분위기 '눈길'

AI 핵심 요약beta
- 김재원이 14일 새 프로필 사진을 공개했다.
- 깊어진 분위기와 성숙한 매력으로 시선을 끌었다.
- 타이베이·도쿄 팬미팅으로 글로벌 팬을 만난다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 배우 김재원이 새 프로필 사진을 공개하며 다채로운 매력을 선보였다.
14일 소속사 미스틱은 김재원의 새로운 모습을 담은 프로필 사진을 공개했다. 공개된 사진 속 김재원은 한층 깊어진 분위기와 함께 한층 성숙해진 매력을 드러내며 시선을 사로잡았다.
푸른빛이 감도는 배경 속 김재원은 내추럴한 헤어스타일과 편안한 포즈로 특유의 맑고 부드러운 분위기를 완성했다. 화이트와 블랙의 심플한 스타일링 역시 자연스럽게 소화하며 차분한 눈빛과 꾸밈없는 표정으로 신비로운 매력을 더했다.
김재원은 그동안 드라마 '우리들의 블루스', '옥씨부인전', 넷플릭스 시리즈 '은중과 상연', '레이디 두아' 등 다양한 작품에 출연하며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다.
최근에는 티빙 오리지널 시리즈 '유미의 세포들 시즌3'에서 신순록 역으로 활약하며 '제5회 청룡시리즈어워즈' 드라마 부문 신인남우상을 수상, 배우로서의 성장 가능성을 입증했다.
이처럼 다양한 작품을 통해 연기 스펙트럼을 차근차근 넓혀가고 있는 김재원이 새 프로필을 통해 또 어떤 모습을 보여줄지 관심이 모인다.
한편 김재원은 타이베이와 도쿄에서 월드투어 팬미팅 '2026 김재원 월드 투어 팬미팅 - 더 모먼트 위 멧(2026 KIM JAE WON WORLD TOUR FANMEETING - THE MOMENT WE MET)'을 개최하고 글로벌 팬들과 만날 예정이다.
moonddo00@newspim.com