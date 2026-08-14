이학주, '재벌X형사2' 특별출연…묵직한 카리스마로 극 뒤흔든다

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = SBS '재벌X형사2'에 배우 이학주가 특별출연해 강렬한 존재감을 예고한다.

SBS 금토드라마 '재벌X형사2'는 수사가 막히면 재력으로 판을 뒤집는 재벌형사 진이수와 새 팀장 주혜라의 돈발 날리는 유쾌·상쾌·통쾌 사이다 공조 수사극이다. 방송 첫 주부터 한층 업그레이드된 재미를 선사하며 시즌2의 성공적인 포문을 열었다는 호평을 받고 있다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 재벌형사2 특별 출연 이학주. [사진=재벌형사2] 2026.08.14 moonddo00@newspim.com

이와 함께 시상식을 방불케 하는 하이엔드급 특별출연 라인업 역시 화제를 모으고 있다. 지난 1, 2화에서 시즌1의 빌런 곽시양과 1인 4역을 소화한 김의성이 강렬한 포문을 연 데 이어, 이번 주 방송에서는 이학주가 특급 지원 사격에 나선다.

이학주는 '멜로가 체질', '부부의 세계', '마이 네임, '연인', '월간남친' 등 다양한 작품에서 선과 악을 자유자재로 오가는 열연으로 폭 넓은 연기 스펙트럼을 입증해왔다. 깊이 있고 섬세한 눈빛은 물론이고 거친 액션까지 완벽히 소화하는 탁월한 연기 내공을 갖춘 만큼, '재벌X형사2'에서도 등장만으로도 극의 공기를 단숨에 바꾸는 묵직한 카리스마로 시청자들의 몰입도를 극대화할 것으로 기대를 모은다.

공개된 스틸 속 이학주의 모습은 그의 전천후 활약에 대한 호기심을 자극한다. 칠흑 같이 어두운 저수지를 배경으로 서 있는 이학주는 스산한 분위기와 위압적인 존재감으로 보는 이들의 숨을 죽이게 만든다. 어딘가를 응시하는 서늘한 눈매와 굳게 다문 입술, 얼굴에 새겨진 상처까지 평범하지 않은 분위기를 자아내는 가운데, 그가 어떤 상황에 놓인 것인지 궁금증을 한껏 자아낸다. 과연 이학주가 어떤 역할로 등장해 파장을 일으킬지, 예측 불허의 전개 속에서 극 전체를 뒤흔들 그의 정체에 귀추가 주목된다.

'재벌X형사2' 제작진은 "극 전체에 엄청난 긴장감을 불어넣을 이학주의 활약을 본 방송을 통해 꼭 확인해달라"고 전했다.

SBS 사이다 금토 유니버스의 아이돌 '재벌X형사2'는 오늘(14일) 밤 9시 50분에 3화가 방송된다.

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