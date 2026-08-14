나주시, 광주신세계서 로컬브랜드 '新나주협동상회' 운영

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지역 농업인·식품기업·청년 창업가 참여…농식품 브랜드 경쟁력 강화

[나주=뉴스핌] 조은정 기자 = 전남광주통합특별시 나주시는 지역 농특산물을 활용한 가공 제품을 선보이고 소비자와의 소통을 통해 브랜드 가치를 높이는 팝업스토어를 20일부터 27일까지 광주신세계에서 운영한다고 14일 밝혔다.

이번 '新나주협동상회' 로컬브랜드 팝업스토어는 나주의 우수한 농식품 브랜드를 도시 소비자에게 소개하고 제품의 소비자 반응을 확인하기 위해 마련됐다.

新나주협동상회' 로컬브랜드 팝업스토어 홍보물. [사진=나주시] 2026.08.14 ej7648@newspim.com

행사에는 지역 농업인, 식품기업, 청년 창업가 등이 참여하며 지역에서 생산된 농산물이 가공·상품화되고 소비자와 만나는 선순환 구조를 만들어갈 예정이다.

팝업스토어에는 ㈜디디지_카페하이테리, 나주협동상회, 농업회사법인㈜박장흥댁 등 9개 지역 농식품 가공업체가 참여해 베이커리, 디저트, 주류, 음료 등 다양한 가공 제품을 선보인다.

소비자들은 현장에서 제품을 시식하고 구매할 수 있으며 이를 통해 나주 농식품의 매력을 직접 알릴 계획이다.

나주시는 소비자 반응과 시장성을 살피고, 현장에서 수집한 의견을 향후 제품 개발과 마케팅에 반영할 예정이다. 또한 다양한 유통채널을 발굴해 지역 농식품의 안정적인 판로를 확보할 방침이다.

윤병태 나주시장은 "이번 팝업스토어는 나주만의 역사와 문화, 농업의 경쟁력을 소비자에게 직접 선보이는 자리"라며 "지역 농업인과 기업의 우수한 제품이 더 넓은 시장에서도 경쟁력을 갖출 수 있도록 지속적으로 지원하겠다"고 밝혔다.

ej7648@newspim.com