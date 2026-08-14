'이누야샤: 시대를 초월한 마음', 25년 만에 국내 첫 극장 개봉

애니메이션 '이누야샤' 시리즈 첫 번째 극장판

9월 9일 CGV 단독 개봉…티저 포스터 공개

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 애니메이션 '이누야샤' 시리즈의 첫 극장판 '이누야샤: 시대를 초월한 마음'이 오는 9월 9일 국내에서 처음으로 극장 개봉한다고 14일 밝혔다.

[서울=뉴스핌] 정태이 기자 = 영화 '이누야샤: 시대를 초월한 마음' 티저 포스터. [사진= CJ CGV] 2026.08.14 taeyi427@newspim.com

'이누야샤: 시대를 초월한 마음'은 타카하시 루미코의 동명 만화를 원작으로 한 애니메이션 '이누야샤'의 첫 번째 극장판이다. 2001년 일본에서 개봉한 이후 25년 만에 국내 극장에서 처음 관객을 만난다.

원작 '이누야샤'는 현대와 전국시대를 오가는 소녀 카고메와 반요 이누야샤가 사혼의 구슬을 찾아 나서는 이야기를 그린 작품이다. TV 애니메이션으로도 제작돼 국내에서 방영됐다.

극장판에서는 봉인에서 깨어난 요괴 메노마루가 이누야샤의 검 철쇄아를 노리면서 벌어지는 이야기를 다룬다. 메노마루의 등장으로 이누야샤와 카고메는 새로운 싸움에 휘말리고, 두 사람의 관계에도 위기가 찾아온다. 요괴들과의 대결과 함께 이누야샤와 카고메의 감정선이 이야기의 중심을 이룬다.

개봉 소식과 함께 티저 포스터도 공개됐다. 포스터에는 철쇄아를 든 이누야샤와 활시위를 당기는 카고메의 모습이 담겼다. 이누야샤가 들고 있는 철쇄아에는 이를 노리는 메노마루의 모습도 함께 등장한다.

'이누야샤: 시대를 초월한 마음'은 오는 9월 9일 CGV에서 단독 개봉한다.

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