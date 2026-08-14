안산시, 시 승격 40주년 맞아 '시화호 현장 체험 프로그램' 운영

AI 핵심 요약beta
- 안산시는 14일 시화호 현장 체험을 22일부터 운영한다고 밝혔다.
- 초등 3~6학년과 보호자가 11월까지 10회 체험한다.
- 시화호·대부도 생태와 역사를 탐방하는 프로그램이다.
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[안산=뉴스핌] 박승봉 기자 = 경기 안산시는 시 승격 40주년을 맞아 오는 22일부터 초등학생과 보호자가 함께 시화호의 생태·역사적 가치를 체험하는 '시화호 현장 체험 프로그램'을 운영한다고 14일 밝혔다.
시에 따르면 안산의 대표적인 생태 자원인 시화호를 직접 둘러보는 이번 프로그램은 어린이들이 지역의 자연과 역사를 이해하고 환경의 소중함을 느낄 수 있도록 마련됐다.
체험은 오는 11월까지 총 10회에 걸쳐 진행된다. 안산호 선상 체험과 시화조력발전소 방문이 공통 과정으로 운영되며 계절과 지역 특성을 반영한 3가지 주제별 체험이 함께 진행된다.
주제별 프로그램은 ▲ 대부도 람사르습지: 멸종위기 야생생물 흰발농게 생태 관찰 ▲ 대부광산: 역사 및 지질 탐방 ▲ 시화호: 겨울 철새 관찰 등이다.
참여 대상은 안산 지역 초등학교 3~6학년 학생과 보호자로 회차당 25명씩 참가할 수 있으며 사전 신청이 필수다.
이민근 안산시장은 "시 승격 40주년을 맞아 어린이와 가족들이 시화호와 대부도의 소중한 생태·역사 자원을 직접 체험하며 지역의 가치를 새롭게 알아가는 시간이 되길 바란다"며 "앞으로도 지역 자원을 활용한 다양한 체험 기회를 지속해서 마련하겠다"고 말했다.
월별 세부 일정과 참가 신청 방법은 안산시지속가능발전협의회 누리집에서 확인할 수 있다.
1141world@newspim.com