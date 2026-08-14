파주 DMZ 평화의 길 운영 재개…가을 테마탐방 시작

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9월 2일부터 운영 재개

[파주=뉴스핌] 이준영 기자 = 경기 파주시는 장마철 안전사고 예방을 위해 임시 중단했던 '디엠지(DMZ) 평화의 길 테마노선'을 오는 9월 2일부터 재개한다고 14일 밝혔다.

DMZ 평화의 길 안내문.[사진=파주시]

'DMZ 평화의 길 테마 노선 파주 코스'는 비무장 지대를 평화지대로 만들기 위한 노력의 하나로 평소에는 개방되지 않는 철책길을 따라 걷는 노선을 포함해 총 2개의 노선으로 운영된다.

1코스는 임진각에서 출발해 생태 탐방로, 도라전망대, 도라산평화공원을 둘러보는 구간으로 평일 오전 및 주말에 운영된다. 2코스는 임진각에서 출발해 생태탐방로, 제3땅굴, 도라산역, 남북출입사무소 출입경을 방문하는 구간으로 평일 오후에 운영된다.

프로그램은 매주 수요일부터 금요일까지 하루 2회 운영되며 매 회당 20명까지 참여할 수 있다.

참가 희망자는 ▲'DMZ 평화의 길' 누리집 ▲코리아둘레길 걷기여행 '두루누비' 누리집 ▲'두루누비' 앱에서 사전 신청하면 된다. 자세한 사항은 'DMZ 평화의 길 테마노선' 고객센터로 문의하면 된다.

이명희 관광과장은 "DMZ 평화의 길은 어려운 역사 이야기 대신 직접 걷고 바라보는 것만으로 평화의 의미를 되새길 수 있는 길"이라며 "많은 분들이 평화의 길을 걸으며 생태와 평화의 소중함을 되새기는 시간이 되기를 바란다"고 말했다.

한편 테마노선 운영 재개는 임진각과 DMZ 일원을 찾는 방문객의 체류 시간과 지역 내 이동을 확대해 지역 상권 활성화와 관광 소비 촉진에도 도움이 될 것으로 기대된다.

skyimhan@newspim.com