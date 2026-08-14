김다현, 정규 4집 '이모티콘' 발매…자작곡 2곡으로 싱어송라이터 행보

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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 김다현이 한층 깊어진 음악적 역량을 담은 정규 4집 '이모티콘'을 발표하고 새로운 활동에 나선다.

김다현은 14일 오후 6시 정규 4집 '이모티콘'을 발매한다. 이번 앨범에는 김다현이 직접 작사·작곡에 참여한 자작곡 '나무 아래서'와 '바다야'가 수록돼 싱어송라이터로서의 가능성을 보여준다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 김다현 이모티콘 앨범 커버. [사진=현컴퍼니] 2026.08.14 moonddo00@newspim.com

타이틀곡 '나무 아래서'는 팬들을 향한 감사와 사랑을 담은 발라드다. 김다현은 흔들림 없는 뿌리 깊은 나무처럼 늘 자신의 곁을 지켜준 팬들을 떠올리며 곡을 완성했다.

김다현은 "흔들림 없는 뿌리 깊은 나무처럼 늘 한결같이 곁을 지켜주는 팬들을 생각하며 만든 발라드 곡"이라며 "힘든 순간들이 있었어도 팬님들의 힘찬 응원과 사랑으로 견디고 이겨낼 수 있었다"고 전했다.

수록곡 '바다야' 역시 김다현의 자작곡으로, 지친 현대인들에게 위로를 건네는 발라드다. 바다를 통해 힘듦과 아픔을 흘려보내고 행복과 희망으로 마음을 채우길 바라는 따뜻한 메시지를 담았다.

김다현은 "'바다야'를 듣는 모든 분들이 힘듦과 아픔은 바다로 흘려 보내시고 행복과 희망으로 채워 나가길 바라는 마음"이라고 곡에 담긴 의미를 설명했다.

[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 가수 김다현. [사진=현컴퍼니] 2026.08.14 moonddo00@newspim.com

음원 발매를 앞두고 공개된 '나무 아래서'와 '바다야' 뮤직비디오 티저 역시 팬들의 관심을 모았다. 두 곡의 서정적인 분위기와 김다현의 감성적인 보컬이 어우러진 가운데 아름다운 자연 풍광을 활용한 영상미도 기대감을 높였다.

'나무 아래서' 뮤직비디오는 경북 성주 성밖숲 맥문동 꽃길과 500년 왕버들 군락지, 경남 합천 야로면 구정리의 500년 된 느티나무를 배경으로 촬영됐다. 곡의 메시지와 어우러지는 풍경이 김다현의 목소리와 만나 깊은 여운을 전할 예정이다.

'바다야'는 충남 태안군 먼동해수욕장과 구례포해수욕장에서 촬영돼 곡의 주제인 '바다를 통한 위로'를 시각적으로 담아냈다.

김다현의 자작곡 '나무 아래서'와 '바다야'를 비롯해 '날씨가 이상해', '티났니?', '설렘' 등 총 5곡이 수록된 정규 4집 '이모티콘'은 14일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 공개된다.

moonddo00@newspim.com