남양주소방서, 화도읍 대형 물류창고서 합동소방훈련 진행

AI 핵심 요약beta
- 남양주소방서가 13일 물류창고 합동훈련을 했다.
- 소방공무원 36명과 장비 12대, 관계자 180명이 참여했다.
- 초기대응·대피 훈련과 위험요인 점검, 안전지도도 했다.
!AI가 자동 생성한 요약으로 정확하지 않을 수 있어요.
[남양주=뉴스핌] 안성진 기자 = 경기 남양주소방서가 지난 13일 화도읍 소재 대형 물류창고에서 합동소방훈련과 현장안전지도를 실시했다.
14일 소방서에 따르면 이번 훈련은 최근 대형 물류센터 화재에 대응해 유사 물류창고의 안전관리 실태를 점검하고 화재 위험요인을 사전에 차단하기 위해 마련됐다.
소방서는 이날 소방공무원 36명과 소방차 등 장비 12대, 근로자 등 관계자 180명이 참여한 가운데 훈련을 진행했다.
주요 내용은 ▲자위소방대의 초기 화재 대응과 인명 대피 훈련 ▲소방차량 배치와 인명구조·소화 훈련 ▲건축물 주요 출입구와 적재물 현황 등 화재 진압에 영향을 미칠 수 있는 위험요인 확인 등이다.
훈련 종료 후에는 현장안전지도도 이어졌다. 소방서는 소방시설과 피난 대피시설의 유지관리 등 안전관리 강화를 당부했으며 화재 발생 시 대피인원 파악을 위해 근로자 출입 현황을 철저히 관리하도록 지도했다.
나윤호 남양주소방서장은 "물류창고는 가연성 물품이 많고 내부구조가 복잡해 대형화재로 이어질 위험성이 큰 만큼 관계인의 자율적인 안전점검과 평소 훈련을 통한 초기 대응능력이 무엇보다 중요하다"고 강조했다. 이어 "폭염에 따른 온열질환자 발생 방지와 장마·태풍 등 자연재난과 각종 안전사고 예방과 대응에도 철저를 기해달라"고 당부했다.
asj7376@newspim.com