튜넥스, 미니 2집 '블루 모드' 트랙리스트 공개…음악적 성장 예고

AI 핵심 요약beta
- 튜넥스가 14일 두 번째 미니앨범 블루 모드 트랙리스트를 공개했다.
- 이번 앨범에는 타이틀곡 포함 총 4곡이 수록됐다.
- 블루 모드는 내달 2일 오후 6시 발매된다.
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[서울=뉴스핌] 최문선 기자 = 그룹 튜넥스가 두 번째 미니앨범 '블루 모드(BLUE MODE)'를 통해 한층 짙어진 음악적 색깔을 선보인다.
튜넥스는 14일 0시 공식 SNS를 통해 두 번째 미니앨범 '블루 모드'의 트랙리스트 이미지를 공개했다.
트랙리스트에 따르면, 이번 앨범에는 타이틀곡 '블루 모드'를 포함해 '싱크 업(SYNC UP)', '앤서(ANSWER)', '오버 엑스(OVER X)'까지 다양한 장르의 완성도 높은 총 4곡이 수록된다.
데뷔 앨범을 함께한 블랙아이드필승 출신 최규성(HOWL) 작곡가가 이번에도 총괄 프로듀싱을 맡아 튜넥스의 음악적 색깔을 뚜렷하게 표현했다.
특히 멤버들의 적극적인 참여가 눈길을 끈다. 타이틀곡 '블루 모드'의 작사에는 인후, 시환, 타이라가 직접 참여했고, 제온과 시환은 '앤서', 제온과 동규는 '오버 엑스' 가사 작업에 참여하며 튜넥스의 진솔한 서사를 풀어냈다.
이를 통해 튜넥스가 '블루 모드'에서 어떤 감정의 깊이와 분위기를 담아냈을지 음악 팬들의 기대감이 커지고 있다.
튜넥스의 두 번째 미니앨범 '블루 모드'는 내달 2일 오후 6시 각종 온라인 음원 사이트를 통해 발매된다. '블루 모드' 예약 판매는 오늘(14일) 오후 2시부터 진행된다.
moonddo00@newspim.com